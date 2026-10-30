மழை இடைவேளை வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் ஆட்ட வேகத்தைப் பாதித்தது – ஜான் கேம்ப்பெல்

வங்கதேசத்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் இரண்டாவது நாள் ஆட்டத்தில் மழை காரணமாக ஏற்பட்ட இடைவேளை, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் சிறப்பான ஆட்ட வேகத்தைப் பாதித்ததாக அந்த அணியின் தொடக்க வீரர் ஜான் கேம்ப்பெல் தெரிவித்துள்ளார்.
இரண்டாவது நாள் காலை சிறப்பாகப் பந்துவீசிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, வங்கதேசத்தின் எஞ்சிய 7 விக்கெட்டுகளையும் வெறும் 59 ரன்களுக்குள் வீழ்த்தியது.
இதனால் வங்கதேச அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 272 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.தொடர்ந்து தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, மழை குறுக்கிடுவதற்கு முன்பு 1 விக்கெட் இழப்புக்கு 89 ரன்கள் எடுத்திருந்தது.
ஆனால் மழை இடைவேளைக்குப் பிறகு ஆட்டம் மீண்டும் தொடங்கியதும் வங்கதேசப் பந்துவீச்சாளர்கள் சிறப்பாகச் செயல்பட்டனர். அடுத்தடுத்து 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை 97 ரன்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகள் என்ற நிலைக்குத் தள்ளினர்.
மழை இடைவேளைக்குப் பிறகு ஆட்டத்தின் சூழல் சற்று மாறியிருந்தது. நாங்கள் மைதானத்தை விட்டு வெளியேறுவதற்கு முன்பு இருந்ததைவிட, மீண்டும் விளையாட வந்தபோது வெளிச்சத்தின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தது.
பந்தும் சற்று இருண்டதாக இருந்தது. மழை இடைவேளைக்கு முன்பு நாங்கள் நல்ல வேகத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தோம். ஆனால் அந்த இடைவேளை வங்கதேச அணியினர் மீண்டும் திட்டமிட்டு செயல்படுவதற்கு உதவியது. அதன் பிறகு அவர்கள் சிறப்பான இடங்களில் பந்துவீசத் தொடங்கினர் என்றார்.