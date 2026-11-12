நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் விளையாட ரிஷப் பண்ட் தயார்!இந்திய அணிக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் ரிஷப் பண்ட், நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடுவதற்கு முழு உடற்தகுதி பெற்றுள்ளார். காயம் காரணமாக கடந்த சில போட்டிகளில் விளையாட முடியாமல் இருந்த பண்ட், தற்போது பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐ சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் (CoE) மையத்தில் மேற்கொண்ட சிகிச்சை மற்றும் பயிற்சிகளுக்குப் பிறகு விளையாடத் தயாராகியுள்ளார். அவருக்கு முழு உடற்தகுதி அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது
இரானி கோப்பைத் தொடரில் ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அணிக்காக விளையாடியபோது ரிஷப் பண்டுக்கு பக்கவாட்டுத் தசைப் பகுதியில் (Side Strain) காயம் ஏற்பட்டது. இதனால் அவர் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இந்தியா ஏ அணியின் பயிற்சி டெஸ்ட் போட்டிகளில் பங்கேற்க முடியாமல் போனது.
தொடர்ந்து பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐ சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் மையத்தில் மறுவாழ்வு சிகிச்சை மற்றும் உடற்தகுதிப் பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வந்தார்.
ரிஷப் பண்ட் இந்திய டெஸ்ட் அணியின் முக்கியமான நடுவரிசை பேட்ஸ்மேன் ஆவார். இதுவரை 52 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், 8 சதங்கள் மற்றும் 21 அரைசதங்களுடன் 43-க்கும் அதிகமான சராசரியில் ரன்கள் குவித்துள்ளார். ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளின் மண்ணிலும் டெஸ்ட் சதங்களை அடித்துள்ளார்.
குறிப்பாக, நடுவரிசையில் களமிறங்கி அதிரடியாக ரன்கள் குவிக்கும் திறன் கொண்டவர். டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் ஒருநாள் மற்றும் டி20 போட்டிகளைப் போலவே அதிரடியான ஷாட்களை விளையாடி எதிரணியின் பந்துவீச்சாளர்களுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடியவர். மேலும், விக்கெட் கீப்பிங்கிலும் அணிக்கு முக்கியப் பங்களிப்பை வழங்கி வருகிறார்.