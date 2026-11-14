கிரிக்கெட்

ரோகித் சர்மா புதிய சாதனை

அதிக கேட்ச் பிடித்த இந்திய வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
ரோகித் சர்மா புதிய சாதனை
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இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ரோகித் சர்மா, 2026 காலண்டர் ஆண்டில் ஒருநாள் சர்வதேசப் போட்டிகளில் (ODI) அதிக கேட்ச் பிடித்த இந்திய வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.

ரோகித் சர்மா

நியூசிலாந்துக்கு எதிராக நவம்பர் 13-ம் தேதி மவுண்ட் மாங்கனுயில் நடைபெற்ற நான்காவது ஒருநாள் போட்டியில், அக்சர் படேல் வீசிய பந்தில் பின் ஆலனை கேட்ச் பிடித்து ஆட்டமிழக்கச் செய்தார். இதன் மூலம் 2026-ம் ஆண்டில் தனது 12-வது கேட்சைப் பதிவு செய்தார்.

இதற்கு முன்பு 2018-ம் ஆண்டில் 11 கேட்சுகள் பிடித்ததே ரோகித் சர்மாவின் ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் அதிகபட்ச கேட்ச் சாதனையாக இருந்தது. தற்போது அந்தச் சாதனையை அவரே முறியடித்துள்ளார். மேலும், ஒருநாள் போட்டிகளில் அவரது ஒட்டுமொத்த கேட்ச் எண்ணிக்கை 112-ஆக உயர்ந்துள்ளது.

அவருக்கு அடுத்தபடியாக கே.எல். ராகுல் 11 கேட்சுகளுடன் இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் மற்றும் நமன் தீர் ஆகியோர் தலா 6 கேட்சுகளுடன் அடுத்த இடத்தில் உள்ளனர். விராட் கோலி மற்றும் இஷான் கிஷன் ஆகியோர் தலா 5 கேட்சுகளைப் பிடித்துள்ளனர்.

Rohit Sharma
ரோகித் சர்மா
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