கிரிக்கெட்

உலகக் கோப்பை தொடர் நாயகனுக்கு இந்த நிலைமையா? - சஞ்சு சாம்சன் நீக்கம்... கொந்தளித்த இந்திய முன்னாள் வீரர்கள்

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 2-வது டி20 போட்டியில் சஞ்சு சாம்சனுக்கு பதிலாக வைபவ் சூர்யவன்ஷி களமிறங்கினார்.
சஞ்சு சாம்சன்
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மும்பை,

இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 (T20I) போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் நீக்கப்பட்டு, 15 வயதான இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி அறிமுக வீரராகக் களமிறக்கப்பட்டது இந்திய முன்னாள் வீரர்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வைபவ் சூர்யவன்ஷி

இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. முதல் போட்டி மழையால் பாதியிலேயே கைவிடப்பட்ட நிலையில், மான்செஸ்டரில் நடைபெற்ற 2-வது டி20 போட்டியில் சஞ்சு சாம்சனுக்கு பதிலாக வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்திய அணிக்காக சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமானார். இதற்கு சிலர் ஆதரவு கொடுத்தாலும் பலர் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தினர்.

'தொடர் நாயகன்' நீக்கம் ஏன்?

சமீபத்தில் நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வெல்ல சஞ்சு சாம்சன் முக்கிய பங்காற்றியிருந்தார். தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்டதற்காக அவர் 'தொடர் நாயகன்' (Player of the Tournament) விருதையும் வென்றிருந்தார்.

உலகக் கோப்பைக்கு பிறகு அவர் விளையாடிய மூன்று இன்னிங்ஸ்களில் 5, 0 மற்றும் 1 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்திருந்தாலும், அந்த காரணத்திற்காகவே அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டது ரசிகர்கள் மற்றும் முன்னாள் வீரர்கள் மத்தியில் கேள்விகளை எழுப்பியது.

சஞ்சய் மஞ்ச்ரேக்கர் விமர்சனம்

இந்திய முன்னாள் வீரர் சஞ்சய் மஞ்ச்ரேக்கர், வைபவ் சூர்யவன்ஷியின் அறிமுகத்தை வரவேற்றாலும், சஞ்சு சாம்சன் நீக்கப்பட்டதை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

அவர் தனது சமூக வலைதள பதிவில்,

"இந்திய அணியில் வைபவை பார்ப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. ஆனால் சஞ்சு சாம்சனுக்கு என்ன ஆனது?. வைபவை அணியில் சேர்க்க விரும்பியிருந்தால், சாம்சனை 3-வது வரிசையில் களமிறக்கியிருக்கலாம்," என்று தெரிவித்துள்ளார்.

அம்பாதி ராயுடுவும் ஆதரவு

மற்றொரு முன்னாள் இந்திய வீரரான அம்பாதி ராயுடு, சஞ்சு சாம்சனின் சமீபத்திய சாதனைகளை மறந்துவிடக் கூடாது என வலியுறுத்தியுள்ளார்.

அவர் கூறுகையில்,

"வைபவ் அறிமுக வீரராக களமிறங்கியது கொண்டாடப்பட வேண்டிய விஷயம். ஆனால் சஞ்சு சாம்சன் வெறும் மூன்று டி20 போட்டிகளுக்கு முன்புதான் உலகக் கோப்பையில் 'தொடர் நாயகன்' விருது வென்றார் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. அவர் மீண்டும் பலத்துடன் இந்திய அணிக்குத் திரும்புவார் என்று நம்புகிறேன். அதேபோல், வைபவும் நீண்ட காலம் இந்திய அணிக்காக விளையாடி பல சாதனைகள் படைக்க வாழ்த்துகள்," என்று தெரிவித்துள்ளார்.

வைபவின் அதிரடி அறிமுகம்

அறிமுக போட்டியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 14 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தாலும், எதிர்கொண்ட 10 பந்துகளில் 2 பிரம்மாண்ட சிக்ஸர்களை விளாசி தனது அதிரடி ஆட்டத்தின் மூலம் கவனத்தை ஈர்த்தார்.

இங்கிலாந்து முன்னிலை

இந்த போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

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Vaibhav Sooryavanshi
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Daily Thanthi
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