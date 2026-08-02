இந்திய அணிக்கு அதிர்ச்சி: டெஸ்ட் தொடரில் இருந்து பும்ரா விலகல்

மும்பை,
இந்தியாவின் முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, இலங்கைக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் இருந்து காயம் காரணமாக விலகியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த தொடர் ஆகஸ்ட் 15 முதல் காலேவில் தொடங்குகிறது.
பிசிசிஐ சிறப்பு மருத்துவ மையத்தில் நடைபெற்ற பரிசோதனையில், பும்ராவின் இடது முழங்காலில் காயம் இன்னும் குண்மடையாமல் இருப்பது கண்டறியப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், அவரது காயம் மேலும் மோசமடையாமல் இருக்க மருத்துவக் குழுவும் அணி நிர்வாகமும் அவருக்கு ஓய்வு அளிக்க முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பும்ரா இல்லாதது இந்திய அணிக்கு பெரிய பின்னடைவாகக் கருதப்படுகிறது. உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப்போட்டியில் இந்த தொடர் முக்கியமானதாக இருப்பதால், இந்தியாவின் வேகப்பந்து வீச்சு தாக்குதலுக்கு இது சவாலாக அமையும்.