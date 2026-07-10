கேப்டனாக வந்த உடனே விராட் கோலியின் சாதனையை சமன் செய்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்... என்ன தெரியுமா?

பிரிஸ்டல்:
கேப்டனாக அறிமுகமானதிலிருந்து தொடர்ந்து 6 போட்டிகளில் டாஸ் வென்று விராட் கோலியின் சாதனையை ஸ்ரேயாஸ் சமன் செய்துள்ளார்.
இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகள் இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் 4-வது போட்டி பிரிஸ்டலில் நேற்று நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் இந்திய அணியை 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்திய இங்கிலாந்து, தொடரில் 3-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்று தொடரையும் கைப்பற்றியது.
இந்தியாவுக்கு எதிராக டி20 தொடரை இங்கிலாந்து கைப்பற்றுவது 2014-ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு இதுவே முதல் முறையாகும். மேலும், 2018-ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு டெஸ்ட், ஒருநாள், டி20 என எந்தவொரு சர்வதேச தொடரையும் இந்தியாவிடம் வெல்ல முடியாமல் இருந்த இங்கிலாந்து, அந்த நீண்டகால காத்திருப்புக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
இந்த போட்டியில் இந்திய அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் டாஸ் வென்றார். இதன் மூலம் டி20-ல் கேப்டனாக அறிமுகமானதிலிருந்து தொடர்ந்து 6 போட்டிகளில் டாஸ் வென்று விராட் கோலியின் சாதனையை ஸ்ரேயாஸ் சமன் செய்துள்ளார். இந்திய அளவில் தொடர்ந்து 7 முறை டாஸ் வென்ற மகேந்திர சிங் தோனி இன்னும் முதலிடத்தில் உள்ளார்.
இந்த போட்டியில் இந்திய அணிக்காக கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, இறுதி வரை ஆட்டமிழக்காமல் 80 ரன்கள் குவித்தார். இருப்பினும், மற்ற பேட்ஸ்மேன்கள் போதிய ஒத்துழைப்பு வழங்க தவறியதால் இந்தியா சவாலான இலக்கை நிர்ணயிக்க முடியவில்லை.
பின்னர் களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணி அதிரடியான பேட்டிங்கை வெளிப்படுத்தி, வெறும் ஒரு விக்கெட்டை மட்டும் இழந்து இலக்கை எளிதாக எட்டி, 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இங்கிலாந்து 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியுள்ளது. தொடரில் இன்னும் ஒரு போட்டி மீதமுள்ள நிலையில், ஆறுதல் வெற்றிக்காக இந்திய அணி போராடுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.