பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்: சதமடித்த டி சில்வா, குசால் மெண்டிஸ்...3 -ம் நாள் முடிவில் இலங்கை 404/4

ராவல்பிண்டி,
பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியின் மூன்றாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில், இலங்கை அணி 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 404 ரன்கள் குவித்துள்ளது.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி, முதல் இன்னிங்ஸில் 9 விக்கெட் இழப்புக்கு 434 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் டிக்ளேர் செய்தது.
பாகிஸ்தான் அணியில் சவுத் ஷகீல் 93 ரன்கள் எடுத்து சதமடிக்கும் வாய்ப்பைத் தவறவிட்டார். தய்யாப் ஆரிப் 57 ரன்களும், அரபாத் மின்ஹாஸ் 52 ரன்களும், முகமது தாஹா 51 ரன்களும், பாபர் அசாம் 50 ரன்களும் எடுத்தனர்.
இலங்கை அணியின் சார்பில் அசிதா பெர்னாண்டோ, தில்ஷன் மதுஷங்கா ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
இதையடுத்து முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய இலங்கை அணி, இரண்டாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 3 விக்கெட் இழப்புக்கு 114 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. கமிந்து மெண்டிஸ் 40 ரன்களுடனும், தனஞ்செய டி சில்வா 22 ரன்களுடனும் களத்தில் இருந்தனர்.
மூன்றாம் நாளான இன்று தொடர்ந்து விளையாடிய கமிந்து மெண்டிஸ் அரைசதம் அடித்து 58 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அவரும் தனஞ்செய டி சில்வாவும் இணைந்து 4-வது விக்கெட்டுக்கு 90 ரன்கள் சேர்த்தனர்.
இதன்பிறகு தனஞ்செய டி சில்வாவுடன் கேப்டன் குசால் மெண்டிஸ் ஜோடி சேர்ந்தார். இருவரும் பாகிஸ்தான் பந்துவீச்சைச் சமாளித்து நிதானமாக ரன்களைக் குவித்தனர்.
சிறப்பாக விளையாடிய தனஞ்செய டி சில்வா சதமடித்தார். அவரைத் தொடர்ந்து குசால் மெண்டிஸும் சதத்தை எட்டினார். இந்த ஜோடி 5-வது விக்கெட்டுக்கு ஆட்டமிழக்காமல் 249 ரன்கள் சேர்த்துள்ளது.
மூன்றாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இலங்கை அணி 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 404 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. தனஞ்செய டி சில்வா 167 ரன்களுடனும், குசால் மெண்டிஸ் 117 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர்.
பாகிஸ்தான் அணியின் முகமது அப்பாஸ், சகீப் கான் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். தற்போது பாகிஸ்தானின் முதல் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோரை விட இலங்கை அணி 30 ரன்கள் மட்டுமே பின்தங்கியுள்ளது.