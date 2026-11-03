“இன்னமும் மிகச் சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார்கள்” - ரோகித், விராட் கோலியைப் பாராட்டிய சாண்ட்னர்

ஆக்லாந்து,
இந்திய அணியின் ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி ஆகியோர் தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடி வருவதாக நியூசிலாந்து கேப்டன் மிட்செல் சாண்ட்னர் பாராட்டியுள்ளார்.
நியூசிலாந்துக்கு சென்றுள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் முதல் 3 ஆட்டங்களிலும் வெற்றி பெற்று தொடரைக் கைப்பற்றியது. இதனைத் தொடர்ந்து இரு அணிகளுக்கு இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் நாளை (நவம்பர் 4) ஆக்லாந்தில் தொடங்குகிறது.
முதல் ஒருநாள் போட்டிக்கு முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நியூசிலாந்து கேப்டன் மிட்செல் சாண்ட்னர், ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி ஆகியோரின் ஆட்டத்தை பாராட்டினார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், “அவர்கள் தங்களது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையின் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கி வந்தாலும், இன்னமும் மிகச் சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார்கள். சமீபத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான தொடரிலும் அவர்களது ஆட்டத்தைப் பார்த்தோம்.
இந்திய அணியின் பேட்டிங் வரிசையை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பது குறித்து எங்கள் பந்துவீச்சாளர்கள் குழுவாக ஆலோசித்துள்ளோம். நியூசிலாந்து ஆடுகளங்களின் தன்மைக்கு ஏற்ப பந்துவீசுவது முக்கியம். ஆடுகளம் பந்துவீச்சாளர்களுக்கு சாதகமாக இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும்” என்றார்.
மேலும், இந்திய அணியின் கேப்டன் சுப்மன் கில் குறித்துப் பேசிய சாண்ட்னர், “கடந்த 5 ஆண்டுகளாக சுப்மன் கில் மிகச் சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார். இந்திய அணியின் தொடக்க வரிசை வீரர்களை விரைவாக ஆட்டமிழக்கச் செய்தால், எங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஒருநாள் போட்டிகளில் தொடர்ந்து துல்லியமாகப் பந்துவீசி, பேட்ஸ்மேன்களுக்கு அழுத்தம் கொடுப்பதே முக்கியம்” என்று தெரிவித்தார்.