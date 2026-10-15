ஆடுகளத்தை குறை சொல்லாதீர்கள்; தவறு பந்துவீச்சில்தான்.. சுனில் கவாஸ்கர் காட்டம்

புதுடெல்லி,
இந்தியா – வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான நான்காவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி தோல்வியடைந்ததைத் தொடர்ந்து, ஆடுகளத்தை விமர்சிப்பவர்களுக்கு முன்னாள் இந்திய கேப்டன் சுனில் கவாஸ்கர் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். இந்திய அணியின் தோல்விக்கு ஆடுகளத்தைவிட பந்துவீச்சாளர்கள் சரியான லைன் மற்றும் லென்த்தில் பந்துவீசாததே முக்கியக் காரணம் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
ஐதராபாத்தில் நடைபெற்ற நான்காவது டி20 போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து 20 ஓவர்களில் 247 ரன்கள் எடுத்தது. இதற்குப் பதிலளித்த இந்திய அணி 19.3 ஓவர்களில் 223 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதனால் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 24 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இது தொடர்பாக சுனில் கவாஸ்கர் கூறியதாவது,
பந்துவீச்சாளர்கள் தவறான பந்துகளை வீசிவிட்டு ஆடுகளத்தைக் குறை கூறுவது சரியல்ல. இந்தியாவின் பேட்டிங்கின்போது திலக் வர்மா மற்றும் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி இணைந்து விளையாடிய கட்டத்தில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் பந்துவீச்சாளர்களும் அதிகமான புல் டாஸ் பந்துகளை வீசினர். பின்னர் சரியான லைன் மற்றும் லென்த்தில் பந்துவீசியதுடன், யார்க்கர்களையும் பயன்படுத்தியபோதுதான் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பந்துவீச்சாளர்களுக்கு வெற்றி கிடைத்ததாக அவர் விளக்கினார்.