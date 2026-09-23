இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடர்: உலகக்கோப்பையில் விளையாடிய 13 வீரர்களுடன் களம் இறங்கும் நியூசிலாந்து!

ஆக்லாந்து,
இந்தியாவுக்கு எதிராக நடைபெற உள்ள 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடருக்கான 16 பேர் கொண்ட நியூசிலாந்து அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அணிக்கு மிட்செல் சான்ட்னர் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்திய கிரிக்கெட் அணி நியூசிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 5 டி20, 5 ஒருநாள் மற்றும் 2 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் விளையாட உள்ளது.
இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் முதலில் நடைபெறுகிறது. முதல் டி20 போட்டி அக்டோபர் 22-ந் தேதி தொடங்குகிறது.
இதற்கான நியூசிலாந்து அணி தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஐ.சி.சி. ஆண்கள் டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் இந்தியாவிடம் தோல்வியடைந்த நியூசிலாந்து அணியில் இடம்பெற்றிருந்த 13 வீரர்கள், இந்த அணியிலும் இடம்பிடித்துள்ளனர்.
காயம் காரணமாக உலகக்கோப்பையில் விளையாட முடியாமல் போன சுழற்பந்து வீச்சு ஆல்-ரவுண்டர் மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் மற்றும் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆடம் மில்னே மீண்டும் அணிக்கு திரும்பியுள்ளனர்.
பேட்டிங் ஆல்-ரவுண்டரான ரச்சின் ரவீந்திரா அணியில் இடம்பெறவில்லை. கடந்த வாரம் விளம்பரப் படப்பிடிப்பின்போது அவரது வலது தோள்பட்டை விலகியது. இதனால் அவர் சுமார் 6 வாரங்கள் ஓய்வில் இருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனினும், நவம்பர் 4-ந் தேதி ஆக்லாந்தில் உள்ள ஈடன் பார்க் மைதானத்தில் தொடங்கும் இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் ரச்சின் ரவீந்திரா மீண்டும் களம் திரும்புவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), பின் ஆலன், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மார்க் சேப்மேன், டெவோன் கான்வே, ஜேக்கப் டபி, லாக்கி பெர்குசன், ஜாக் போல்டக்ஸ், மேட் ஹென்றி, பிவோன் ஜேக்கப்ஸ், கைல் ஜேமிசன், ஆடம் மில்னே, டேரில் மிட்செல், கிளென் பிலிப்ஸ், டிம் செய்பெர்ட், நாதன் ஸ்மித்.