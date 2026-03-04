கிரிக்கெட்

டி20 உலகக் கோப்பை முதல் அரையிறுதிப் போட்டி - டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து பந்துவீச்சு தேர்வு

இன்றைய போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி, 8-ம் தேதி அகமதாபாத்தில் நடைபெறவுள்ள இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெறும்.
கொல்கத்தா,

2026 டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் ஒரு பரபரப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. சூப்பர் 8 போட்டி முடிவடைந்த நிலையில், இந்தியா, இங்கிலாந்து, தென் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் அரையிறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளன.

முதல் அரையிறுதியில் தென் ஆப்பிரிக்காவும் நியூசிலாந்தும் மோதுகின்றன. இப்போட்டி இன்று கொல்கத்தாவின் ஈடன் கார்டனில் நடக்கிறது.

இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் இப்போட்டிக்கான டாஸ் தற்போது போடப்பட்டது. அதில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ளது. அதன்படி, தென் ஆப்பிரிக்க அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய உள்ளது.

இன்றைய போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி, 8-ம் தேதி அகமதாபாத்தில் நடைபெறவுள்ள இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெறும். தென் ஆப்பிரிக்கா அணி இந்தத் தொடரில் தோல்வியே அடையாமல் அரை இறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

South Africa
தென் ஆப்பிரிக்கா
நியூசிலாந்து
New Zealand
T20 World Cup
டி20 உலகக் கோப்பை
Semi Final
அரை இறுதி

