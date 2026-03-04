டி20 உலகக் கோப்பை முதல் அரையிறுதிப் போட்டி - டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து பந்துவீச்சு தேர்வு

கொல்கத்தா,
2026 டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் ஒரு பரபரப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. சூப்பர் 8 போட்டி முடிவடைந்த நிலையில், இந்தியா, இங்கிலாந்து, தென் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் அரையிறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளன.
முதல் அரையிறுதியில் தென் ஆப்பிரிக்காவும் நியூசிலாந்தும் மோதுகின்றன. இப்போட்டி இன்று கொல்கத்தாவின் ஈடன் கார்டனில் நடக்கிறது.
இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் இப்போட்டிக்கான டாஸ் தற்போது போடப்பட்டது. அதில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ளது. அதன்படி, தென் ஆப்பிரிக்க அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய உள்ளது.
இன்றைய போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி, 8-ம் தேதி அகமதாபாத்தில் நடைபெறவுள்ள இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெறும். தென் ஆப்பிரிக்கா அணி இந்தத் தொடரில் தோல்வியே அடையாமல் அரை இறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.