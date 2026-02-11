கிரிக்கெட்

டி20 உலகக் கோப்பை: இங்கிலாந்துக்கு 197 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்து வெஸ்ட் இண்டீஸ்

20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 196 ரன்கள் எடுத்தது.
மும்பை,

10-வது டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடரில் இன்று நடைபெற்று வரும் 15-வது ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் மோதி வருகின்றன. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.

அதன்படி வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது. அந்த அணியில் தொடக்க வீரர்களாக களமிறங்கிய பிராண்டன் கிங் 1 ரன்னிலும், ஷாய் ஹோப் ரன் எதுவும் எடுக்காமலும் ஆட்டமிழந்தனர். தொடர்ந்து களமிறங்கிய ஷிம்ரோன் ஹெட்மியர் 23 ரன்களிலும், ரோஸ்டன் சேஸ் 34 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர்.

அடுத்து வந்த ஷெர்பேன் ரூதர்போர்டு அதிரடியாக விளையாடி அரை சதம் கடந்தார். இந்த நிலையில் 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 196 ரன்கள் எடுத்தது. ஷெர்பேன் 76 ரன்களுடனும், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் 1 ரன்னுடனும் களத்தில் இருந்தனர்.

இங்கிலாந்து அணி சார்பில் ஜேமி ஓவர்டன் மற்றும் அடில் ரஷித் தலா 2 விக்கெட்டுகளும், ஜோப்ரா ஆர்ச்சர் மற்றும் சாம் கரன் தலா ஒரு விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர். இதையடுத்து 197 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் இங்கிலாந்து அணி பேட்டிங் செய்து வருகிறது.

வெஸ்ட் இண்டீஸ்
West Indies
இங்கிலாந்து
England
டி20 உலகக் கோப்பை
t20 worldcup

