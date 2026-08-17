கிரிக்கெட்

இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்ட்: சாதனை பட்டியலில் இடம்பிடித்த ஜடேஜா

டாஸ் வென்ற இந்தியா முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.
இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்ட்: சாதனை பட்டியலில் இடம்பிடித்த ஜடேஜா
Published on

காலே,

இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. அதன்படி, இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டெஸ்ட் கடந்த 15ம் தேதி தொடங்கியது. இதில் டாஸ் வென்ற இந்தியா முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.

இதையடுத்து களமிறங்கிய இந்திய அணி முதல் இன்னிங்சில் 462 ரன்கள் குவித்தது. இதனை தொடர்ந்து களமிறங்கிய இலங்கை 284 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது.

ஜடேஜா சாதனை

இதில் சிறப்பாக பந்து வீசிய இந்திய வீரர் ஜடேஜா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். அவர் புதிய சாதனை பட்டியலில் இணைந்துள்ளார். அதன்படி, டெஸ்ட் போட்டிகளில் 350 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய 5வது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார். இதற்குமுன் கும்பிளே, அஸ்வின், கபில்தேவ், ஹர்பஜன் ஆகியோர் டெஸ்ட்டில் 350 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய தற்போது அந்த வரிசையில் ஜடேஜா இணைந்துள்ளார்.

அதேபோல், டெஸ்ட்டில் 4000 ரன்கள், 350 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய இந்திய வீரர்கள் பட்டியலில் ஜடேஜா இணைந்துள்ளார். அவர் டெஸ்ட்டில் 4,095 ரன்களை குவித்து 350 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். இதற்குமுன் இந்த பட்டியலில் 5,248 ரன்கள் 434 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி கபில்தேவ் இப்பட்டியலில் முதல் இடத்தில் உள்ளார். அவருக்கு அடுத்தபடியாக இந்த சாதனையை படைத்த 2வது வீரர் என்ற பெருமையை ஜடேஜா படைத்துள்ளார்.

கிரிக்கெட்
Cricket
ஜடேஜா
Jadeja
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com