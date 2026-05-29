நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட்: இன்னிங்ஸ் தோல்வியை தவிர்க்குமா அயர்லாந்து?

பெல்பாஸ்ட்,
அயர்லாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து அணி, ஒரே ஒரு டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டி பெல்பாஸ்டில் நடைபெற்று வருகிறது.
டாஸ் வென்ற அயர்லாந்து அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணி ஆரம்பத்தில் தடுமாறினாலும், பின்னர் ரச்சின் ரவீந்திரா மற்றும் டாம் பிளெண்டல் ஜோடி அணியை மீட்டது.
சிறப்பாக விளையாடிய ரச்சின் ரவீந்திரா 121 ரன்கள் எடுத்தார். தொடர்ந்து அதிரடியாக ஆடிய டாம் பிளெண்டல் 186 ரன்கள் குவித்தார். சதம் அடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட பாக்ஸ்கிராப்ட் 98 ரன்களில் அவுட்டானார். இதன் மூலம் நியூசிலாந்து அணி தனது முதல் இன்னிங்சில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 490 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் டிக்ளேர் செய்தது.
இதையடுத்து தனது முதல் இன்னிங்சை தொடங்கிய அயர்லாந்து அணி, நியூசிலாந்து பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தது. அந்த அணி 179 ரன்களுக்கு சுருண்டது. அயர்லாந்து தரப்பில் மெக்பிரைன் அதிகபட்சமாக 73 ரன்கள் எடுத்தார்.
நியூசிலாந்து அணியின் நாதன் ஸ்மித் அபாரமாக பந்துவீசி 6 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதனால் நியூசிலாந்து அணி பாலோ-ஆன் வழங்கியது.
தொடர்ந்து இரண்டாவது இன்னிங்சை தொடங்கிய அயர்லாந்து அணிக்கு டோஹெனி மற்றும் பால்பிர்னி ஜோடி நல்ல தொடக்கம் கொடுத்தது. இருவரும் இணைந்து 42 ரன்கள் சேர்த்தனர். ஆனால் பின்னர் பால்பிர்னி மற்றும் கார்மைக்கேல் ஆகியோரை பிளேயர் டிக்னர் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழக்கச் செய்தார்.
இரண்டாம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில், அயர்லாந்து அணி தனது இரண்டாவது இன்னிங்சில் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 65 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. இன்னும் 246 ரன்கள் எடுத்தால் மட்டுமே நியூசிலாந்தை மீண்டும் பேட்டிங் செய்ய வைக்க முடியும். தவறினால், அயர்லாந்து அணி இன்னிங்ஸ் தோல்வியை சந்திக்கும்.