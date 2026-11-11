இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர்: நியூசிலாந்து அணி அறிவிப்பு

இந்தியாவுக்கு எதிராக நடைபெற உள்ள இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடருக்கான 14 பேர் கொண்ட நியூசிலாந்து அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜேக்கப் டபி மீண்டும் அணியில் இடம்பிடித்துள்ளார். டாம் லாதம் தலைமையிலான இந்த அணியில் அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்களுடன் இளம் வீரர்களுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிகளைப் பெற வேண்டும் என்ற நோக்கில் நியூசிலாந்து அணி களமிறங்க உள்ளது.
காயம் காரணமாக இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடாத ரச்சின் ரவீந்திரா மீண்டும் டெஸ்ட் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார். இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கு முன்பாக காயம் காரணமாக அவர் ஓய்வில் இருந்தார். தற்போது காயத்திலிருந்து மீண்டு டெஸ்ட் தொடருக்குத் தயாராகி வருகிறார். அதேபோல், டெவான் கான்வேயும் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
மேலும், காயத்திலிருந்து மீண்ட விக்கெட் கீப்பர் டாம் பிளண்டெல்லும் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார். இவர்களின் வருகை நியூசிலாந்து அணியின் பேட்டிங் வரிசைக்கு கூடுதல் பலம் சேர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, இந்தியாவின் வலுவான பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திரா மற்றும் பிளண்டெல் ஆகியோரின் அனுபவம் முக்கியமானதாக இருக்கும்.
டாம் லாதம் (கேப்டன்), டாம் பிளண்டெல் (விக்கெட் கீப்பர்), டெவான் கான்வே, ஜேக்கப் டஃபி, மேட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன், டேரில் மிட்செல், ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், கிளென் பிலிப்ஸ், ரச்சின் ரவீந்திரா, மிட்செல் சான்ட்னர், நாதன் ஸ்மித், பிளேர் டிக்னர், வில் யங்.