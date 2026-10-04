கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் வெற்றிக்கு காரணம் இது தான்: வெஸ்ட் இண்டீஸ் கேப்டன்

நியூசண்டிகார்.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெஸ்ட்இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்றுள்ளது.
இதில் இந்தியா-வெஸ்ட்இண்டீஸ் அணிகள் இடையிலான 3-வது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி பஞ்சாப் மாநிலம் நியூசண்டிகாரில் நேற்று பகல்-இரவாக நடந்தது.
நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்களில் இந்திய அணி 7 விக்கெட்டுக்கு 351 ரன்கள் குவித்தது. லோகேஷ் ராகுல் 129 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.
இதனையடுத்து 352 ரன் இலக்கை நோக்கி ஆடிய வெஸ்ட்இண்டீஸ் அணி
48.2 ஓவர்களில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 5 விக்கெட்டுக்கு 352 ரன்கள் எடுத்து 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஆறுதல் வெற்றி பெற்றது. 21-வது சதம் அடித்த ஷாய் ஹோப் 162 ரன்னுடனும் (143 பந்து, 17 பவுண்டரி, 3 சிக்சர்), குட கோஷ் மோட்டி 19 ரன்னுடனும் களத்தில் இருந்தார். முதல் இரு ஆட்டங்களில் வெற்றி பெற்று இருந்த இந்திய அணி ஒருநாள் தொடரை 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது.
வெற்றி தொடர்பாக பேசிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் கூறியதாவது,
இந்தியாவில் இது எப்போதும் கொஞ்சம் எளிதாக இருக்கும். குறிப்பாக பனிப்பொழிவு வந்துவிட்டால். ஆனால் தொடரை வலுவான முறையில் முடிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்பினோம். அதனால் இன்று அணி வெற்றி பெற்றதில் நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன்.
முதலில், எங்களிடம் ஒரு பேட்ஸ்மேன் குறைவாக இருந்தார். எனவே இது எப்போதுமே சவாலாகத்தான் இருந்திருக்கும். முடிவு என்னவாகும் என்பதில் அதிகமாக கவனம் செலுத்தாமல் இருக்க முயற்சி செய்தேன். செயல்முறையில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி, ஆட்டத்தை முடிந்தவரை சிறு பகுதிகளாகப் பிரித்து அணுகினேன். கடைசி கட்டத்தில் பவுண்டரிகளை எப்படிப் பெறலாம் என்பதற்கான வழிகளைத் தேடினேன்.
இந்திய அணி ஓவர்கள் குறைவாக இருந்ததையும் நான் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டேன். அதனால் ஆட்டத்தின் இறுதிப் பகுதியில் அவர்கள் சில பீல்டர்களை உள்ளே கொண்டு வர வேண்டியிருக்கும் என்று எனக்குத் தெரியும்.
நான் பேட்டிங் செய்தபோது இவை அனைத்தையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டேன். இறுதியில், எங்களுக்குச் சாதகமாக எல்லாமே சரியாக அமைந்துவிட்டது.என தெரிவித்தார்.