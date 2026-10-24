2-வது டி20: திலக் வர்மா அதிரடி... நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி இந்தியா திரில் வெற்றி

கிறிஸ்ட்சர்ச்,
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 2-வது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட 20 ஓவர் தொடரில் பங்கேற்றுள்ளது. இதில் கிறைஸ்ட்சர்ச்சில் நடந்த தொடக்க ஆட்டத்தில் இந்தியா 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது.
இவ்விரு அணிகள் இடையிலான 2-வது 20 ஓவர் போட்டி இதே மைதானத்தில் இன்று (சனிக்கிழமை) நடந்தது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.
இதையடுத்து நியூசிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தநிலையில், கிளென் பிலிப்ஸ் மற்றும் பெவன் ஜேக்கப்ஸின் அதிரடி காரணமாக அந்த அணி 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்புக்கு 180 ரன்கள் எடுத்தது.
இதையடுத்து 181 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் இந்திய அணி பேட்டிங் செய்தது.
181 ரன்கள் என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு தொடக்கத்தில் சில விக்கெட்டுகள் சரிந்ததால் நெருக்கடி ஏற்பட்டது. சஞ்சு சாம்சன் 14 ரன்களிலும், அபிஷேக் சர்மா 27 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். வைபவ் சூர்யவன்ஷி 4 ரன்களிலும், கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர் 7 ரன்களிலும் வெளியேறினர்.
இதன்பிறகு திலக் வர்மா பொறுப்புடன் விளையாடி 26 பந்துகளில் 51 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். அவருடன் இணைந்து விளையாடிய நிதிஷ் குமார் ரெட்டி 13 பந்துகளில் 26 ரன்கள் குவித்தார். நமன் தீர் 17 பந்துகளில் 31 ரன்கள் எடுத்தார்.
இதனால் இந்திய அணி 19.5 ஓவர்களில் 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 181 ரன்கள் எடுத்து திரில் வெற்றி பெற்றது. நியூசிலாந்து தரப்பில் மிட்செல் சான்ட்னர் 4 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் 2-0 என முன்னிலை பெற்றுள்ளது.