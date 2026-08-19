டிஎன்பிஎல் - திருச்சிக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற திண்டுக்கல் பந்துவீச்சு தேர்வு

சென்னை,
இன்றைய லீக் ஆட்டத்தில் திருச்சிக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற திண்டுக்கல் அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ளது.
10-வது டிஎன்பிஎல் 20 ஓவர் கிரிக்கெட் தொட ரின் முதற்கட்ட ஆட்டங்கள் திண்டுக்கல் நத்தத்தில் நிறைவடைந்த நிலையில், இதன் 2-வது கட்ட ஆட்டங்கள் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் ஸ்டேடியத்தில் நேற்று தொடங்கியது. இதில் பங்கேற்றுள்ள 8 அணிகளும் தங்களுக்குள் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். லீக் சுற்று முடிவில் முதல் 4 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் 'பிளே-ஆப்' சுற் றுக்கு தகுதி பெறும்.
இன்று நடைபெறும் 22-வது லீக் ஆட்டத்தில் திண்டுக்கல்-திருச்சி அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டிக்கான டாஸ் தற்போது போடப்பட்டது. இதில் டாஸ் வென்ற திண்டுக்கல் அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ளது. அதன்படி, திருச்சி அணி முதலில் பேட்டிங் ஆட உள்ளது.