கிரிக்கெட்

முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடர் இறுதிப்போட்டி - இந்தியா ’ஏ’க்கு எதிராக டாஸ் வென்ற இலங்கை ’ஏ’ பந்துவீச்சு தேர்வு

இறுதிப்போட்டி இன்று காலை 10 மணிக்கு தம்புல்லாவில் தொடங்க உள்ளது.
முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடர் இறுதிப்போட்டி - இந்தியா ’ஏ’க்கு எதிராக டாஸ் வென்ற இலங்கை ’ஏ’ பந்துவீச்சு தேர்வு
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தம்புல்லா,

முத்தரப்பு ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை ஏ அணி முதலில் பந்துவீச உள்ளது.

இந்தியா ’ஏ’- இலங்கை ’ஏ’ மோதல்

இந்த தொடரில் இந்தியா-ஏ, இலங்கை-ஏ மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான்-ஏ அணிகள் பங்கேற்று விளையாடி வந்தன. லீக் சுற்று ஆட்டங்கள் முடிவில் இந்தியா-ஏ மற்றும் இலங்கை-ஏ அணிகள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளன.

டாஸ்

இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இறுதிப்போட்டி இன்று காலை 10 மணிக்கு தம்புல்லாவில் தொடங்க உள்ளது. இதற்கிடையில், இந்த போட்டிக்கான டாஸ் போட்டது.

பேட்டிங் செய்யும் இந்தியா-ஏ

டாஸ் வென்ற இலங்கை-ஏ அணி பந்து வீச முடிவு செய்துள்ளது. அதன்படி இந்தியா-ஏ அணி முதலில் பேட்டிங் ஆட உள்ளது.

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Daily Thanthi
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