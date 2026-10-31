முத்தரப்பு ஒருநாள் கிரிக்கெட் - இறுதிப்போட்டியில் பாகிஸ்தானுக்கு 326 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த இலங்கை

லாகூர்,
முத்தரப்பு ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் பாகிஸ்தானுக்கு 326 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது இலங்கை.
பாகிஸ்தான், இலங்கை, இங்கிலாந்து இடையேயான முத்தரப்பு ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர் பாகிஸ்தானில் கடந்த 18ம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் லீக் சுற்றின் முடிவில் முதல் இரு இடங்களை பிடித்த இலங்கை, பாகிஸ்தான் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறின.
இந்நிலையில், லாகூரில் இன்று இறுதிப்போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணியின் கேப்டன் ஷாஹீன் ஷா அப்ரிடி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார்.
இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த இலங்கை அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 325 ரன்கள் குவித்தது.
இலங்கை அணியின் கமிந்து மெண்டிஸ் அபாரமாக விளையாடி 128 பந்துகளில் 131 ரன்கள் குவித்தார். இதில் 12 பவுண்டரிகள், 2 சிக்சர்கள் அடங்கும். அவிஷ்கா பெர்னாண்டோ 38 ரன்களும், பவன் ரத்நாயக்கே 65 பந்துகளில் 77 ரன்களும் எடுத்தனர்.
மேலும், தசுன் ஷனகா 17 ரன்கள் சேர்த்தார். இறுதியில் இலங்கை அணி 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 326 ரன்கள் எடுத்தது.
இதன் மூலம் இறுதிப்போட்டியில் கோப்பையை வெல்ல பாகிஸ்தான் அணி 327 ரன்கள் எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் களமிறங்க உள்ளது. இந்த இலக்கை பாகிஸ்தான் அணி எட்டுமா அல்லது இலங்கை அணி வெற்றி பெற்று கோப்பையைக் கைப்பற்றுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே எழுந்துள்ளது.