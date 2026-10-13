4-வது டி20 - இந்திய அணியில் அதிரடி மாற்றம்... வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு வாய்ப்பா?

ஐதராபாத்,
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான 4-வது டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணியின் ஆடும் லெவனில் மாற்றம் ஏற்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. சஞ்சு சாம்சனுக்கு பதிலாக, இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில், இந்திய அணி 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது. 4-வது போட்டி நாளை (அக்டோபர் 14) ஐதராபாத்தில் நடைபெறுகிறது.
இந்த தொடரில் சஞ்சு சாம்சன் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ரன் குவிக்கவில்லை. அவரது கடைசி 10 டி20 இன்னிங்ஸ்களில் 27, 10, 57, 50, 9, 7, 2, 11, 82, 3 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இதில் மூன்று அரைசதங்கள் அடங்கும்.
மறுபுறம், தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார். அவரது கடைசி 10 டி20 இன்னிங்ஸ்களில் ஒரு சதம், மூன்று அரைசதங்கள் அடங்கியுள்ளன.
இதனால், தொடக்க வரிசையில் சஞ்சு சாம்சனின் இடம் குறித்த விவாதம் அதிகரித்துள்ளது. இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளும் எழுந்துள்ளன.
15 வயதான வைபவ் சூர்யவன்ஷி, தனது அதிரடி பேட்டிங் மூலம் கவனம் ஈர்த்துள்ளார். இந்த தொடரில் அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்பது ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
மூன்றாவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி ஷிவம் துபே மற்றும் குல்தீப் யாதவுக்குப் பதிலாக நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, பிரின்ஸ் யாதவ் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு அளித்தது.
பிரின்ஸ் யாதவ் பந்துவீச்சில் விக்கெட் எடுக்கவில்லை என்றாலும், பேட்டிங்கில் 6 பந்துகளில் ஆட்டமிழக்காமல் 13 ரன்கள் எடுத்தார். நிதிஷ் குமார் ரெட்டி பந்துவீச்சில் ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினார். இருப்பினும், குல்தீப் யாதவை மீண்டும் அணியில் சேர்ப்பது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்படலாம்.
1. அபிஷேக் சர்மா
2. சஞ்சு சாம்சன் / வைபவ் சூர்யவன்ஷி
3. இஷான் கிஷன்
4. ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்)
5. திலக் வர்மா
6. நிதிஷ் குமார் ரெட்டி
7. நமன் தீர்
8. அக்சர் படேல்
9. மயங்க் யாதவ்
10. அர்ஷ்தீப் சிங்
11. பிரின்ஸ் யாதவ் / குல்தீப் யாதவ்
இந்திய அணி தொடரைக் கைப்பற்றுமா அல்லது வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி தொடரை சமன் செய்யுமா என்பது நாளைய போட்டியில் தெரியவரும்.