கிரிக்கெட்

ஜிம்பாப்வே கேப்டன் பந்து வீச்சில் 102 மீட்டர் சிக்சர் விளாசிய சூர்யவன்ஷி - வைரல் வீடியோ

இந்தியா 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 192 ரன்கள் குவித்துள்ளது.
ஜிம்பாப்வே கேப்டன் பந்து வீச்சில் 102 மீட்டர் சிக்சர் விளாசிய சூர்யவன்ஷி - வைரல் வீடியோ
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ஹராரே,

இந்தியா - ஜிம்பாப்வே இடையேயான 3வது டி20 போட்டி ஹராரேவில் இன்று நடைபெற்று வருகிறது. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்தியா 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 192 ரன்கள் குவித்துள்ளது. அதிரடியாக ஆடிய இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 49 பந்துகளில் 8 பவுண்டர்கள், 4 சிக்சர்களுடன் 81 ரன்கள் குவித்தார்.

சிக்சர்

இந்நிலையில், இப்போட்டியில் சூர்யவன்ஷி விளாசிய சிக்சர் வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது. இப்போட்டியில் ஜிம்பாப்வே கேப்டன் சிக்கந்தர் ராசா வீடிய 13வது ஓவரில் சூர்யவன்ஷி சிக்சர் விளாசினார். இந்த சிக்சர் 102 மீட்டர்கள் தூரம் சென்றது. இந்த சிக்சர் வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

கிரிக்கெட்
Cricket
வைபவ் சூர்யவன்ஷி
Vaibhav Sooryavanshi
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