கிரிக்கெட்

சச்சின் சாதனையை முறியடிக்கும் வாய்ப்பு... 8 ரன்களில் நழுவவிட்ட வைபவ் சூர்யவன்ஷி

துலீப் டிரோபி தொடரின் அரையிறுதிப் போட்டியில் கிழக்கு மண்டலம் - மத்திய மண்டலம் அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.
வைபவ் சூர்யவன்ஷி
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பெங்களூரு,

தனது அதிரடியான ஆட்டத்தால் ரசிகர்களை கவர்ந்து வரும் 15 வயதான இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, சச்சின் சாதனையை முறியடிக்கும் வாய்ப்பை வெறும் 8 ரன்களில் நழுவவிட்டுள்ளார்.

துலீப் டிரோபி அரையிறுதி

துலீப் டிரோபி தொடரின் அரையிறுதிப் போட்டியில் கிழக்கு மண்டலம் - மத்திய மண்டலம் அணிகள் விளையாடி வருகின்றன. பெங்களூருவில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கிய இந்த ஆட்டத்தில், டாஸ் வென்ற கிழக்கு மண்டல அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.

இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த மத்திய மண்டல அணி 266 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது. தொடர்ந்து முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய கிழக்கு மண்டல அணிக்கு தொடக்க வீரர்களான வைபவ் சூர்யவன்ஷி மற்றும் அபிமன்யு ஈஸ்வரன் சிறப்பான தொடக்கத்தை கொடுத்தனர்.

42 பந்துகளில் அரைசதம்

ஆரம்பம் முதலே அதிரடியாக விளையாடிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி, 5 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்ஸர்களுடன் வெறும் 42 பந்துகளில் அரைசதத்தை எட்டினார். தொடர்ந்து அதிரடி காட்டிய அவர், முதல்தர கிரிக்கெட்டில் தனது முதல் சதத்தை அடிப்பார் என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால், 92 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது ஹர்ஷ் துபேவின் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றம் அளித்தார்.

8 ரன்கள்

இதன் மூலம், துலீப் டிரோபி வரலாற்றில் மிக இளம் வயதில் சதமடித்த வீரர் என்ற சச்சின் தெண்டுல்கரின் சாதனையை முறியடிக்கும் வாய்ப்பை அவர் தவறவிட்டார்.

சச்சின் தெண்டுல்கர் 1990-91 துலீப் டிரோபியில் 17 வயது 262 நாட்களில் சதமடித்து இந்த சாதனையை படைத்திருந்தார். வைபவ் தற்போது 15 வயது 157 நாட்களில் 92 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இன்னும் 8 ரன்கள் எடுத்திருந்தால், சச்சினின் சாதனையை முறியடித்து புதிய வரலாறு படைத்திருப்பார்.

இருப்பினும், இந்த இன்னிங்ஸ் மூலம் துலீப் டிரோபி வரலாற்றில் மிக இளம் வயதில் அரைசதம் அடித்த வீரர் என்ற சாதனையை வைபவ் சூர்யவன்ஷி படைத்துள்ளார்.

266 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட்

இப்போட்டியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆட்டமிழந்த பிறகு களமிறங்கிய வீரர்களும் நீண்ட நேரம் தாக்குப்பிடிக்கவில்லை. இதனால் கிழக்கு மண்டல அணி 266 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது. இதையடுத்து மத்திய மண்டல அணி தனது 2-வது இன்னிங்ஸை விளையாடி வருகிறது.

கிரிக்கெட்
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Sachin Tendulkar
Vaibhav Sooryavanshi
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Daily Thanthi
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