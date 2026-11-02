’அதை செய்ய ரோஹித்தை விட விராட் கோலிக்கே அதிக வாய்ப்பு’ - புஜாரா கணிப்பு

ஆக்லாந்து,
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரில் ரோஹித் சர்மாவை விட விராட் கோலிக்கே சதம் அடிப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் என்று இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் சேதேஷ்வர் புஜாரா தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் வரும் 4-ம் தேதி தொடங்குகிறது. இந்தத் தொடரில் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி ஆகிய இருவரும் விளையாட உள்ளனர்.
இந்நிலையில், இருவரில் யார் சதம் அடிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த புஜாரா, விராட் கோலிக்கே அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறினார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "ரோஹித் சர்மா பவர்பிளே ஓவர்களில் அதிரடியாக விளையாடி அணிக்கு நல்ல தொடக்கம் கொடுக்கும் பொறுப்பில் இருக்கிறார். ஆனால் நியூசிலாந்து ஆடுகளங்களில் அவரது ஆட்ட அணுகுமுறை மாறலாம்.
விராட் கோலி 3-வது வீரராக களமிறங்கி, அணியின் இன்னிங்சை நிலையாக கொண்டு செல்லக்கூடியவர். ஒருநாள் போட்டிகளில் 3-வது இடத்தில் விளையாடும் வீரருக்கு சதம் அடிப்பதற்கான வாய்ப்பு சற்றே அதிகம். எனவே, ரோஹித்தை விட விராட் கோலிக்கே சதம் அடிக்க அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாக நினைக்கிறேன்" என்றார்.
முதல் ஒருநாள் போட்டி – நவம்பர் 4, ஆக்லாந்து
2-வது ஒருநாள் போட்டி – நவம்பர் 7, வெலிங்டன்
3-வது ஒருநாள் போட்டி – நவம்பர் 10, ஹாமில்டன்
4-வது ஒருநாள் போட்டி – நவம்பர் 13, மவுண்ட் மவுங்கானுய்
5-வது ஒருநாள் போட்டி – நவம்பர் 15, மவுண்ட் மவுங்கானுய்