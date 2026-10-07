ஒருநாள் பேட்ஸ்மேன் தரவரிசையில் விராட் கோலி சரிவு

புதுடெல்லி,
சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான பேட்ஸ்மேன்கள் தரவரிசையில் இந்திய நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி ஒரு இடம் சரிந்து 3-வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார்.
சமீபத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விராட் கோலி விளையாடினார். இதில் ஒரு போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடிய அவர் 139 ரன்கள் விளாசி அசத்தினார். மற்றொரு போட்டியில் டக்-அவுட் ஆனார்.
இந்த செயல்பாடு மற்றும் தரவரிசைப் புள்ளிகளில் ஏற்பட்ட மாற்றம் காரணமாக தற்போது சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான பேட்ஸ்மேன்கள் தரவரிசையில் ஒரு இடம் பின்தங்கியுள்ளார்.
தரவரிசையில் சரிவு ஏற்பட்டிருந்தாலும், இதே வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான தொடரில் விராட் கோலி முக்கியமான சாதனையை படைத்தார்.
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 15,000 ரன்களைக் கடந்த உலகின் முக்கிய வீரர்களில் ஒருவராக அவர் சாதனை படைத்தார்.
விராட் கோலி ஏற்கனவே சர்வதேச டி20 மற்றும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்த ஓய்வு பெற்றார். தற்போது இந்திய அணிக்காக ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டுமே விராட் கோலி தொடர்ந்து விளையாடி வருகிறார்.