அபார பந்துவீச்சால் இந்தியாவை சரித்த ஹென்றி... கோலி கொடுத்த பரிசு - வைரல்

மவுண்ட் மாங்கனுய்,
நியூசிலாந்து வீரர் மேட் ஹென்றிக்கு, விராட் கோலி தனது இந்திய அணி ஜெர்சியைப் பரிசாக வழங்கினார். இது தொடர்பான வீடியோ ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
மவுண்ட் மாங்கனுயில் இன்று நடைபெற்ற 4-வது ஒருநாள் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 50 ஓவர்களில் 333 ரன்கள் குவித்தது. அந்த அணியின் வில் யங் 108 பந்துகளில் 125 ரன்கள் விளாசினார். டிம் செய்பர்ட் 58 ரன்கள் எடுத்தார்.
இதையடுத்து 334 ரன்கள் என்ற இலக்கைத் துரத்திய இந்திய அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. முதல் ஓவரிலேயே ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோர் ரன் எதுவும் எடுக்காமல் ஆட்டமிழந்தனர்.
இதனால் இந்திய அணி ஒரு ரன் கூட எடுப்பதற்குள் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்தது. ஒருநாள் போட்டிகளில் இந்திய அணி தனது முதல் 3 விக்கெட்டுகளையும் ரன் எதுவும் எடுக்காமல் இழப்பது இதுவே முதல்முறையாகும்.
தொடர்ந்து மேட் ஹென்றியின் வேகப்பந்துவீச்சைச் சமாளிக்க முடியாமல் இந்திய வீரர்கள் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். இஷான் கிஷன் 27 ரன்களும், அக்சர் படேல் மற்றும் நமன் தீர் தலா 21 ரன்களும் எடுத்தனர். மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் வெளியேறினர்.
இறுதியில் இந்திய அணி 26.4 ஓவர்களில் 89 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. நியூசிலாந்து தரப்பில் மேட் ஹென்றி 27 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 6 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். ஒருநாள் போட்டிகளில் இதுவே அவரது சிறந்த பந்துவீச்சாகும்.
இந்திய அணியின் முன்னணி வீரர்களான ரோஹித், கோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஆகியோரின் விக்கெட்டுகளை முதல் ஓவரிலேயே வீழ்த்திய மேட் ஹென்றி, இந்திய அணியின் தோல்விக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்தார்.
இதனையடுத்து போட்டி முடிந்த பிறகு கோலியும் ஹென்றியும் சந்தித்துப் பேசினர். அப்போது கோலி தனது இந்திய அணியின் ஜெர்சியை ஹென்றிக்குப் பரிசாக வழங்கினார். இது தொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.
இந்தப் போட்டியில் 6 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியதன் மூலம் மேட் ஹென்றி ஒருநாள் போட்டிகளில் தனது 4-வது 5 விக்கெட் சாதனையைப் பதிவு செய்தார். இதன்மூலம் நியூசிலாந்து வீரர்களில் அதிகமுறை 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியவர்கள் பட்டியலில் ஷேன் பாண்டுடன் 3-வது இடத்தைப் பகிர்ந்துகொண்டார்.
இந்தப் பட்டியலில் டிரென்ட் போல்ட் 6 முறையும், ரிச்சர்ட் ஹாட்லீ 5 முறையும் 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி முதல் இரு இடங்களில் உள்ளனர். ஷேன் பாண்ட், மேட் ஹென்றி ஆகியோர் தலா 4 முறை இந்தச் சாதனையைப் படைத்துள்ளனர்.
மேலும், இந்தியாவுக்கு எதிராக ஒருநாள் போட்டிகளில் 4 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட விக்கெட்டுகளை ஹென்றி கைப்பற்றுவது இது 4-வது முறையாகும். வெறும் 12 இன்னிங்ஸ்களில் இந்தச் சாதனையைப் படைத்துள்ள அவர், ரவி ராம்பால், அஜந்தா மெண்டிஸ், பிரெட் லீ, ஆகிப் ஜாவேத் ஆகியோருடன் இந்தப் பட்டியலில் முதலிடத்தைப் பகிர்ந்துள்ளார்.