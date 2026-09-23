கிரிக்கெட்

திருவனந்தபுரம் வந்தடைந்த விராட் கோலி

விமான நிலையத்தில் பலத்த பாதுகாப்புடன் அவர் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.
திருவனந்தபுரம் வந்தடைந்த விராட் கோலி
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திருவனந்தபுரம்,

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்பதற்காக இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி திருவனந்தபுரம் வந்தடைந்தார். விமான நிலையத்தில் பலத்த பாதுகாப்புடன் அவர் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். அவரைக் காண ரசிகர்கள் திரண்டதால் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.

இந்தியா–வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் மோதும் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விராட் கோலி மற்றும் ரோகித் சர்மா மீண்டும் இந்தியாவின் ஒருநாள் அணிக்கு திரும்பியுள்ளனர்.

முதல் ஒருநாள் போட்டி திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற உள்ள நிலையில், இந்திய அணி பயிற்சியில் ஈடுபட உள்ளது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியும் ஏற்கனவே திருவனந்தபுரம் வந்தடைந்துள்ளது.

Virat Kohli
விராட் கோலி
திருவனந்தபுரம்
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Daily Thanthi
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