2,000 சிக்சர்களை விளாசிய வெஸ்ட் இண்டீஸ்... நெருங்கும் இந்தியா - டி20 கிரிக்கெட்டில் அனல் பறக்கும் சிக்சர் ரேஸ்

இந்தூர்,
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் சிக்சர்கள் அடிப்பதில் பெயர் பெற்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, தற்போது புதிய வரலாற்று சாதனையை படைத்துள்ளது. இந்தூர் மைதானத்தில் இந்தியாவுக்கு எதிராக நடைபெற்ற 3-வது டி20 போட்டியில், 2,000 சிக்சர்களை கடந்த முதல் அணியாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் உருவெடுத்துள்ளது.
இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான 3-வது டி20 போட்டி இந்தூரில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டிக்கு முன்பு வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 1,997 சிக்சர்களை அடித்திருந்தது. இதனால், 2,000 சிக்சர்கள் என்ற மைல்கல்லை எட்ட அந்த அணிக்கு மேலும் 3 சிக்சர்கள் மட்டுமே தேவைப்பட்டன.
இந்தப் போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீரர்கள் சிக்சர்களைப் பறக்கவிட்டனர். இதன் மூலம் ஆண்கள் டி20 சர்வதேச கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 2,000 சிக்சர்களைக் கடந்த முதல் அணியாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் சாதனை படைத்தது.
இந்தப் பட்டியலில் இந்திய அணி 1,997 சிக்சர்களுடன் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கும் இந்திய அணிக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் மிகவும் குறைவாக இருப்பதால், இந்திய அணியும் விரைவில் 2,000 சிக்சர்கள் என்ற மைல்கல்லை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நியூசிலாந்து அணி 1,585 சிக்சர்களுடன் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது.
இந்தப் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 20 ஓவர்களில் 223 ரன்கள் எடுத்தது. அபிஷேக் சர்மா 30 பந்துகளில் 69 ரன்கள் விளாசினார். தொடர்ந்து இலக்கை விரட்டிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 209 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து 14 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது.