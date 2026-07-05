கிரிக்கெட்

வெஸ்ட் இண்டீசுக்கு எதிரான டெஸ்ட்: 549 ரன்கள் குவித்து டிக்ளேர் செய்த இலங்கை

இலங்கை அணியின் தொடக்க வீரர் லஹிரு உதாரா 188 ரன்கள் குவித்தார்.
வெஸ்ட் இண்டீசுக்கு எதிரான டெஸ்ட்: 549 ரன்கள் குவித்து டிக்ளேர் செய்த இலங்கை
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ஜமைக்கா,

வெஸ்ட் இண்டீஸ் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இலங்கை கிரிக்கெட் அணி 3 டி20, 2 டெஸ்ட், 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது.

அதன்படி, இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான ஒருநாள் தொடரை 1-0 என்ற புள்ளி கணக்கில் இலங்கை கைப்பற்றியது. டி20 தொடரை வெஸ்ட் இண்டீஸ் 2-1 என கைப்பற்றியது. இதையடுத்து நடந்த முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் வெற்றிபெற்று 1-0 என்ற நிலையில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் முன்னிலையில் உள்ளது.

549 ரன்கள் எடுத்து டிக்ளேர்

இந்நிலையில, இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான 2வது டெஸ்ட் போட்டி 3ம் தேதி தொடங்கியது. அதில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணியின் கேப்டன் தனஞ்செயா டி சில்வா பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தார்.

இதையடுத்து களமிறங்கிய இலங்கை அணி முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 338 ரன்கள் எடுத்தது. இதையடுத்து நேற்று 2ம் நாள் ஆட்டத்தில் இலங்கை 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 549 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது டிக்ளேர் செய்தது. சிறப்பாக ஆடிய இலங்கை அணியின் தொடக்க வீரர் லஹிரு உதாரா அதிகபட்சமாக 188 ரன்களும், சோனல் தினுஷா 92 ரன்களும் சேர்த்தனர்.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ஷமார் ஜோசப், ஷேடன் சீல்ஸ் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். இதையடுத்து, முதல் இன்னிங்சை தொடங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் 2ம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் 1 விக்கெட் இழப்பிற்கு 58 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. இதன் மூலம் முதல் இன்னிங்சில் இலங்கை 491 ரன்கள் முன்னிலையில் உள்ளது.

வெஸ்ட் இண்டீஸ்
West Indies
Sri Lanka
இலங்கை
டெஸ்ட் போட்டி
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Daily Thanthi
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