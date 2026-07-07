கிரிக்கெட்

இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்ட்: முதல் இன்னிங்சில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் 499 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்

ஜஸ்டின் கிரிவெஸ் 180 ரன்களை குவித்தார்
இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்ட்: முதல் இன்னிங்சில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் 499 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்
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ஜமைக்கா,

வெஸ்ட் இண்டீஸ் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இலங்கை கிரிக்கெட் அணி 3 டி20, 2 டெஸ்ட், 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது.

அதன்படி, இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான ஒருநாள் தொடரை 1-0 என்ற புள்ளி கணக்கில் இலங்கை கைப்பற்றியது. டி20 தொடரை வெஸ்ட் இண்டீஸ் 2-1 என கைப்பற்றியது. இதையடுத்து நடந்த முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் வெற்றிபெற்று 1-0 என்ற நிலையில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் முன்னிலையில் உள்ளது.

இதையடுத்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான 2வது டெஸ்ட் போட்டி 3ம் தேதி தொடங்கியது. இதில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணியின் கேப்டன் தனஞ்செயா டி சில்வா பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தார்.

549 ரன்களுக்கு டிக்ளேர்

இதையடுத்து களமிறங்கிய இலங்கை அணி முதல் இன்னிங்சில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 549 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது டிக்ளேர் செய்தது. சிறப்பாக ஆடிய இலங்கை அணியின் தொடக்க வீரர் லஹிரு உதாரா அதிகபட்சமாக 188 ரன்களும், சோனல் தினுஷா 92 ரன்களும் சேர்த்தனர்.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் ஷமார் ஜோசப், ஷேடன் சீல்ஸ் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.

499 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்

இதனை தொடர்ந்து, முதல் இன்னிங்சை ஆடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் 499 ரன்கள் எடுத்து ஆல் அவுட் ஆனது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் தரப்பில் அந்த அணியின் ஜஸ்டின் கிரிவெஸ் 180 ரன்களையும், ஷாய் ஹோப் 112 ரன்களையும் குவித்தனர். இதையடுத்து, 50 ரன்கள் முன்னிலையுடன் 2வது இன்னிங்சை தொடங்கிய இலங்கை 4ம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 2 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 92 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. இலங்கை அணி 142 ரன்கள் முன்னிலையில் உள்ளது. ஆட்டத்தில் ஒருநாள் மட்டுமே எஞ்சியுள்ள நிலையில் இந்த ஆட்டம் டிராவில் முடிவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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Daily Thanthi
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