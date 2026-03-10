ரோகித்தின் சாதனை உடைப்பு...உலகின் தலைசிறந்த டி20 கேப்டன் ஆன சூர்யகுமார் யாதவ்!
ஆமதாபாத்,
இந்திய அணி 2026 டி20 உலகக்கோப்பையை நியூசிலாந்து அணியை தோற்கடித்து வென்றது. இந்த வெற்றியுடன், சூர்யகுமார் யாதவ் இந்தியாவில் டி20 உலகக்கோப்பையை வென்ற மூன்றாவது கேப்டனாக மாறினார். முன்பு இந்த சாதனையை எம்.எஸ். தோனி மற்றும் ரோகித் சர்மா மட்டுமே பெற்றிருந்தனர்.
சூர்யகுமார் யாதவின் தலைமையில் இந்தியா இதுவரை 52 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 42 வெற்றி, 8 தோல்வி, 2 டிராவை பதிவு செய்துள்ளது. இதனால் அவரது வெற்றி சதவிகிதம் 80.77ஆக உள்ளது.
இந்த சாதனையால் அவர் முன்பு அதிக வெற்றி விகிதத்தை கொண்டிருந்த ரோகித் சர்மா-யை முந்தியுள்ளார். ரோகித் தலைமையில் இந்திய அணி 62 போட்டிகளில் 50 வெற்றி (80.65%) பெற்றிருக்கிறது.
மேலும், ரோகித் சர்மாவின் “அதிக டி20 வெற்றிகள்” சாதனையை முறியடிப்பதற்காக சூர்யகுமாருக்கு இன்னும் 9 வெற்றிகள் மட்டுமே தேவை. சூர்யகுமார் தொடர்ந்து விளையாடுவார் என்று உறுதி செய்துள்ளார். இதனால் ரோகித்தின் இந்த சாதனையையும் அவர் முந்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.