விரைவில் மகளிர் டிஎன்பிஎல் ?... முக்கிய அப்டேட் கொடுத்த தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம்

சென்னை,
10-வது டி.என்.பி.எல். (TNPL) டி20 கிரிக்கெட் தொடர் வரும் ஆகஸ்ட் 4-ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ள நிலையில், போட்டி தொடர்பான செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்க (TNCA) தலைவர் சீனிவாசராஜ், மகளிர் டி.என்.பி.எல். தொடர் குறித்து முக்கிய தகவலை பகிர்ந்தார்.
மகளிர் டி.என்.பி.எல். தொடர் நடத்தப்படுமா என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "தமிழ்நாட்டில் ஏராளமான திறமையான மகளிர் கிரிக்கெட் வீராங்கனைகள் உள்ளனர். அவர்களுக்கு பெரிய அளவிலான போட்டி வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் மகளிர் டி.என்.பி.எல். தொடரை தொடங்குவது குறித்து தீவிரமாக ஆலோசித்து வருகிறோம்" என்றார்.
மேலும் அவர், "இதன் முதற்கட்டமாக விரைவில் மகளிருக்கான காட்சிப் போட்டி ஒன்றை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளோம். அந்த போட்டிக்கு ரசிகர்களிடம் கிடைக்கும் வரவேற்பு மற்றும் அதன் வெற்றியை பொறுத்து, மகளிர் டி.என்.பி.எல். தொடரை அதிகாரபூர்வமாக நடத்துவது குறித்து இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.
மகளிர் டி.என்.பி.எல். தொடர் தொடங்கப்படுமானால், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த இளம் வீராங்கனைகள் தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்த ஒரு பெரிய மேடை கிடைக்கும் என்பதால், கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் இந்த அறிவிப்பு பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.