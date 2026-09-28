“ஓய்வு பெற்ற பிறகுதான் புரியும்”... கோலியின் சாதனைகள் குறித்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் முன்னாள் வீரர் கருத்து

திருவனந்தபுரம்,
விராட் கோலி தனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகுதான், அவரது சாதனைகளின் உண்மையான மகத்துவத்தை கிரிக்கெட் உலகமும் ரசிகர்களும் முழுமையாக உணர்வார்கள் என்று வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் இயன் பிஷப் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 3 ஒருநாள், 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில், நேற்று நடந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இந்தப் போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடிய விராட் கோலி ஆட்டமிழக்காமல் 139 ரன்கள் விளாசினார். இதன்மூலம் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 55-வது சதத்தை பதிவு செய்த கோலி, இந்த வடிவத்தில் 15,000 ரன்களையும் கடந்தார்.
விராட் கோலியின் இந்த சாதனை குறித்து இயன் பிஷப் கூறுகையில், “நீண்ட காலமாக விராட் கோலி தனது ஆட்டத்தை தொடர்ந்து மேம்படுத்தி வருகிறார். அதற்கு, கிரிக்கெட் மீதான அவரது மிகப்பெரிய அர்ப்பணிப்பே காரணமாக இருக்க வேண்டும். ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அவர் மிகச்சிறந்த பேட்ஸ்மேன்களில் ஒருவராக திகழ்கிறார்.
கிரிக்கெட்டில் இருந்து கோலி ஓய்வு பெற்ற பிறகுதான், அவர் படைத்துள்ள சாதனைகளின் முழுமையான மதிப்பை ரசிகர்களும் கிரிக்கெட் உலகமும் உணர்வார்கள்” என்றார்.