உலகக் கோப்பை வெற்றிக்குப் பிறகு... மான்செஸ்டர் சிட்டிக்கு குட்பை! பார்சிலோனாவுடன் கைகோர்க்கும் ரோட்ரி

பார்சிலோனா,
2026 பிபா உலகக்கோப்பையை ஸ்பெயினுக்கு வென்று கொடுத்த கேப்டன் ரோட்ரி, மான்செஸ்டர் சிட்டியில் இருந்து வெளியேறி பார்சிலோனா அணியில் இணைய உள்ளார். இரு கிளப்புகளுக்கும் இடையே நீண்ட பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு, சுமார் ரூ.710 கோடி மதிப்பிலான ஒப்பந்தத்திற்கு மான்செஸ்டர் சிட்டி சம்மதித்துள்ளது.
2019-ம் ஆண்டு மான்செஸ்டர் சிட்டியில் இணைந்த ரோட்ரி, அந்த அணிக்காக 7 சீசன்களில் 298 போட்டிகளில் விளையாடி 12 முக்கிய பட்டங்களை அவர் வென்றுள்ளார். இதில் 4 பிரீமியர் லீக் பட்டங்கள் மற்றும் 1 சாம்பியன் லீக் பட்டமும் அடங்கும்.
ரோட்ரியை பார்சிலோனாவுக்கு விற்க மான்செஸ்டர் சிட்டி ரூ.710 கோடி தொகைக்கு சம்மதித்துள்ளது. பார்சிலோனாவுடன் அவர் 4 ஆண்டு ஒப்பந்தத்தில் இணைய உள்ளார். மருத்துவ பரிசோதனைகள் முடிந்த பிறகு அவர் இணைவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
உலகக்கோப்பையை வென்ற ஸ்பெயின் அணியை வழிநடத்திய ரோட்ரி, தற்போது முன்னணி கிளப்புகளில் ஒன்றான பார்சிலோனாவுக்கு செல்வது கால்பந்து ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.