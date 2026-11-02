பிரீமியர் லீக் கால்பந்து: 14 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு... லிவர்பூலை ஆன்பீல்டில் வீழ்த்திய ஆர்சனல்

லண்டன்,
பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரில் லிவர்பூல் அணியை அதன் சொந்த மைதானத்தில் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்திய ஆர்சனல் அணி, புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. மேலும், 14 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆன்பீல்டு மைதானத்தில் அந்த அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது.
ஆன்பீல்டு மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் ஆர்சனல் - லிவர்பூல் அணிகள் மோதின. ஆட்டத்தின் தொடக்கத்திலேயே ஆர்சனல் அணி தாக்குதல் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது.
போட்டியின் 16-வது நிமிடத்தில் டெக்லான் ரைஸ் அடித்த பந்தை, சக வீரர் காய் ஹாவர்ட்ஸ் கோலாக மாற்றினார். இதனால் ஆர்சனல் அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.
இதற்குப் பதிலடி கொடுக்க லிவர்பூல் அணி பலமுறை முயற்சி செய்தது. அந்த அணியின் புளோரியன் விர்ட்ஸ் அடித்த பந்து கோல் கம்பத்தில் பட்டு வெளியேறியது. இதனால் முதல் பாதி முடிவில் ஆர்சனல் அணி 1-0 என முன்னிலையில் இருந்தது.
இரண்டாவது பாதியில் லிவர்பூல் அணி பந்தை அதிக நேரம் தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தது. தொடர்ந்து கோல் அடிக்க முயற்சி செய்தபோதிலும், ஆர்சனல் அணியின் தடுப்பாட்டத்தைத் தாண்டி அந்த அணியால் கோல் அடிக்க முடியவில்லை.
ஆர்சனல் கோல்கீப்பர் டேவிட் ராயா மற்றும் தடுப்பாட்ட வீரர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு லிவர்பூலின் முயற்சிகளைத் தடுத்தனர். இதனால் இரண்டாவது பாதியில் லிவர்பூல் அணியால் இலக்கை நோக்கி ஒரு ஷாட்டைக்கூட அடிக்க முடியவில்லை.
இறுதியில் ஆர்சனல் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் 2012-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு, லிவர்பூலின் சொந்த மைதானமான ஆன்பீல்டில் ஆர்சனல் அணி முதல் முறையாகப் பிரீமியர் லீக் போட்டியில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம் 14 ஆண்டுகால காத்திருப்புக்கு அந்த அணி முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
இந்த வெற்றியால் ஆர்சனல் அணி 9 போட்டிகளில் 24 புள்ளிகளைப் பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது. லிவர்பூல் அணி 15 புள்ளிகளுடன் 5-வது இடத்தில் நீடிக்கிறது.