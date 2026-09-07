கால்பந்து

வாலென்சியாவை 5-0 என பந்தாடிய பார்சிலோனா... லா லிகாவில் தொடரும் வெற்றி வேட்டை!

பார்சிலோனா 4 போட்டிகளில் 4 வெற்றிகளைப் பெற்று 12 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது.
வாலென்சியாவை 5-0 என பந்தாடிய பார்சிலோனா... லா லிகாவில் தொடரும் வெற்றி வேட்டை!
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வாலென்சியா,

லா லிகா கால்பந்து தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியனான பார்சிலோனா, வாலென்சியா அணியை 5-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.

தொடக்கத்திலேயே கோல்

பார்சிலோனா - வாலென்சியா அணிகள் மோதிய இந்த ஆட்டத்தில் தொடக்கம் முதலே பார்சிலோனா ஆதிக்கம் செலுத்தியது. போட்டியின் 6-வது நிமிடத்திலேயே லாமின் யமால் கோல் அடித்து பார்சிலோனா அணிக்கு முன்னிலை பெற்றுத் தந்தார்.

தொடர்ந்து 22-வது நிமிடத்தில் பெர்மின் லோபஸ் கோல் அடிக்க, முதல் பாதியின் முடிவில் பார்சிலோனா 2-0 என முன்னிலை வகித்தது.

2-வது பாதியிலும் ஆதிக்கம்

2-வது பாதியிலும் பார்சிலோனா தனது ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்தது. போட்டியின் 50-வது நிமிடத்தில் ரபினியா கோல் அடித்து அணியின் முன்னிலையை 3-0 என உயர்த்தினார். தொடர்ந்து 79-வது நிமிடத்தில் பெட்ரி அணியின் 4-வது கோலை பதிவு செய்தார்.

யமால் 2-வது கோல்

போட்டியின் இறுதிக்கட்டத்தில் லாமின் யமால் தனது 2-வது கோலை அடித்து பார்சிலோனாவின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். இதன்மூலம் பார்சிலோனா 5-0 என்ற கோல் கணக்கில் அபார வெற்றி பெற்றது.

புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம்

இந்த வெற்றியின் மூலம் பார்சிலோனா 4 போட்டிகளில் 4 வெற்றிகளைப் பெற்று 12 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது. மறுபுறம், வாலென்சியா 4 போட்டிகளில் ஒரு புள்ளி மட்டுமே பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் நீடிக்கிறது.

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Daily Thanthi
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