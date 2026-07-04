அர்ஜெண்டினாவை அலறவிட்ட கேப் வெர்தே... சொந்த அணிக்கு கோல் போட்ட வீரரால் மாறிய ஆட்டம்

மியாமி
பிபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி தொடரில் லீக் சுற்று ஆட்டங்கள் முடிந்து 2-வது சுற்று ஆட்டங்கள் (நாக்-அவுட் சுற்றுகள்) பரபரப்பாக நடந்து வருகின்றன. இதில், அதிகாலை 3.30 மணியளவில் நடந்த 2-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் அர்ஜென்டினா மற்றும் கேப் வெர்தே அணிகள் விளையாடின.
அமெரிக்காவின் மியாமி மைதானத்தில் நடந்த போட்டியின் முதல் பாதியில் அர்ஜென்டினா அணியின் மெஸ்சி 29-வது நிமிடத்தில் ஒரு கோல் போட்டார். அதன்பின்னர் கோல் அடிக்கப்படவில்லை. இதனால், போட்டியின் முதல் பாதியில் 1-0 என அர்ஜென்டினா முன்னிலை பெற்றது.
ஆட்டத்தின் இரண்டாம் பாதி தொடங்கிய சிறிது நேரத்தில், 59-வது நிமிடத்தில் கேப் வெர்தே அணி வீரர் டெராய் டுவார்டே ஒரு கோல் அடித்தார். இதனால் 1-1 என்ற கணக்கில் போட்டி சமன் அடைந்தது. இதன் பின்னர் கூடுதல் நேரம் ஒதுக்கப்பட்டது. அதில் 92-வது நிமிடத்தில் அர்ஜெண்டினா வீரர் லிசாண்ட்ரோ மார்டினெஸ் ஒரு கோல் அடித்தார். தொடர்ந்து 103-வது நிமிடத்தில் கேப் வெர்தே வீரர் சிட்னி லோபஸ் கப்ரல் ஒரு கோல் அடித்து 2-2 என்ற கணக்கில் போட்டியை மீண்டும் சமன் செய்தார்.
ஆட்டத்தின் 111-வது நிமிடத்தில் கேப் வெர்தே வீரர் டினே போர்ஜெஸ், துரதிருஷ்டவசமாக தனது சொந்த அணிக்கே கோல் அடித்துவிட்டதால், 3-2 என்ற கணக்கில் கேப் வெர்தே அணியை வீழ்த்தி அர்ஜெண்டினா வெற்றி பெற்றது. இந்த தோல்வியின் மூலம் உலக்கோப்பை தொடரில் இருந்து கேப் வெர்தே வெளியேறியது. இருப்பினும், வெறும் 5 லட்சம் மக்கள் தொகையை கொண்ட சிறிய ஆப்பிரிக்க நாடான கேப் வெர்தே, கால்பந்து உலகில் ஜாம்பவானாக திகழும் அர்ஜெண்டினா அணிக்கு எதிராக திறமையான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதும், இறுதியில் சொந்த கோல் காரணமாக தோல்வியை தழுவியதும் கவனிக்கத்தக்கது.
மேலும், இன்றைய ஆட்டத்தின் மூலம் பிபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து வரலாற்றில் தொடர்ந்து 8 ஆட்டங்களில் கோல் அடித்த ஒரே வீரர், 30 பிபா உலகக் கோப்பை போட்டிகளில் பங்கேற்ற ஒரே வீரர் ஆகிய சாதனைகளை லியோனல் மெஸ்சி படைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.