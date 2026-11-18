சர்வதேச கால்பந்து சங்கமான FIFA-வின் தலைவர் தேர்தல் 2027-ஆம் ஆண்டு மார்ச் 18-ஆம் தேதி மொராக்கோவின் ரபாத் நகரில் நடைபெற உள்ளது. இந்தத் தேர்தலில் தற்போதைய தலைவரான ஜியானி இன்பான்டினோ மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். அவருக்கு எதிராக பிரான்ஸ் கால்பந்து கூட்டமைப்பின் தலைவர் பிலிப் டியாலோவும் களமிறங்கியுள்ளார். வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி நாளான இன்று (நவம்பர் 18) இந்தப் போட்டி மேலும் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
63 வயதான பிலிப் டியாலோ, 2023-ஆம் ஆண்டு முதல் பிரான்ஸ் கால்பந்து கூட்டமைப்பின் தலைவராகப் பொறுப்பு வகித்து வருகிறார். UEFA செயற்குழுவிலும் இடம்பெற்றுள்ள அவர், சர்வதேச கால்பந்து நிர்வாகத்தில் அனுபவம் பெற்றவர். FIFA நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை, நம்பிக்கை மற்றும் ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருப்பதாக அவர் வலியுறுத்தி வருகிறார்.
இன்பான்டினோவின் நிர்வாகத்தில் பல்வேறு சர்ச்சைகள் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, தனியார் முதலீட்டாளர்களுக்கு உலகக் கோப்பையின் எதிர்கால வருவாயில் பங்கு வழங்கும் திட்டம் உள்ளிட்டவை விமர்சனங்களை ஏற்படுத்தின. இந்தச் சூழலில், FIFA அமைப்பில் மாற்றம் தேவை என்ற கருத்தை டியாலோ முன்வைத்துள்ளார்.
சர்வதேச கால்பந்து சங்க தலைவர் தேர்தல் அடுத்த ஆண்டு (2027) மார்ச் 18-ந் தேதி நடக்கிறது. இதில் போட்டியிட வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய இன்று கடைசி நாளாகும். மீண்டும் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடும் இன்பான்டினோ வுக்கு எதிராக பிரான்ஸ் கால்பந்து சங்க தலைவர் பிலிப் டியாலோவும் களத் தில் குதித்துள்ளார்.