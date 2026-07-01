மெஸ்சியை நெருங்கும் எம்பாப்பே... ரொனால்டோ சாதனையை முறியடித்து அசத்தல்

சென்னை,
உலகக் கோப்பை நாக்-அவுட் சுற்றுகளில் அதிக கோல்கள் அடித்து பிரேசிலின் ரொனால்டோ நசாரியோ மற்றும் லியோனிடாஸ் ஆகியோரின் சாதனைகளை எம்பாப்பே முறியடித்துள்ளார்.
உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் இன்று அதிகாலை நடைபெற்ற 2-வது சுற்று ஆட்டத்தில், பிரான்ஸ் அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் சுவீடன் அணியை வீழ்த்தியது. இந்த போட்டியில் பிரான்ஸ் நட்சத்திர வீரர் கைலியன் எம்பாப்பே 2 கோல்களை அடித்து அணியின் வெற்றியில் முக்கிய பங்கு வகித்தார்.
இந்த இரண்டு கோல்களின் மூலம், நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர்களுக்கான 'கோல்டன் பூட்' பட்டியலில் எம்பாப்பே மொத்தம் 6 கோல்களுடன் லியோனல் மெஸ்சிக்கு இணையாக முன்னிலை வகித்து வருகிறார்.
அதேநேரத்தில், உலகக் கோப்பை நாக்-அவுட் சுற்றுகளில் எம்பாப்பே அடித்த கோல்களின் எண்ணிக்கை 10 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதன் மூலம், உலகக் கோப்பை நாக்-அவுட் போட்டிகளில் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் பிரேசிலின் ரொனால்டோ நசாரியோ மற்றும் லியோனிடாஸ் ஆகியோரின் சாதனைகளை முறியடித்து, எம்பாப்பே புதிய வரலாற்று சாதனையை படைத்துள்ளார்.
உலகக் கோப்பை நாக்-அவுட் சுற்றுகளில் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர்கள்:
எம்பாப்பே (பிரான்ஸ்) - 10 கோல்கள்
ரொனால்டோ நசாரியோ (பிரேசில்) - 8 கோல்கள்
லியோனிடாஸ் (பிரேசில்) - 8 கோல்கள்
மேலும், உலகக் கோப்பை போட்டிகளில் அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் 19 கோல்களுடன் லியோனல் மெஸ்சி முன்னிலையில் உள்ள நிலையில், 18 கோல்களுடன் எம்பாப்பே அவரை நெருங்கி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.