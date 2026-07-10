உலக கோப்பை கால்பந்து: காலிறுதியில் பெல்ஜியம் அணியை வீழ்த்தியது ஸ்பெயின்

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்,
உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் காலிறுதி ஆட்டத்தில் பெல்ஜியம் அணியை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்திய ஸ்பெயின் அணி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றது. போட்டியின் முதல் பாதியில் ஆதிக்கம் செலுத்திய ஸ்பெயின் அணிக்கு 30-வது நிமிடத்தில் பாபியன் ரூயிஸ் கோல் அடித்து முன்னிலை பெற்றுக் கொடுத்தார். இதற்கு பதிலடி கொடுத்த பெல்ஜியம் அணியின் சார்ல்ஸ் டி கெட்லேரே, 41-வது நிமிடத்தில் தலையால் அட்டகாசமாக ஒரு கோல் அடித்தார். இதனால், 1-1 என்ற சமநிலை வந்தது.
2-வது பாதியில் இரு அணிகளும் வெற்றிக்காக கடுமையாக போராடின. ஆட்டம் கூடுதல் நேரத்தை நோக்கி செல்லும் நிலையில், 88-வது நிமிடத்தில் மாற்று வீரராக களமிறங்கிய மிகேல் மெரினோ வெற்றிக்கான கோலை பதிவு செய்தார். இதனால் ஸ்பெயின் 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்குள் நுழைந்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஸ்பெயின் அணி அரையிறுதியில் பிரான்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது.