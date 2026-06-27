கால்பந்து திருவிழா: உருகுவேவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அபார வெற்றி

குவாடலஜரா,
உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் 'எச்' பிரிவு லீக் ஆட்டத்தில் ஸ்பெயின் அணி, உருகுவேவை 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தியது.
இந்திய நேரப்படி இன்று அதிகாலை 5.30 மணிக்கு குவாடலஜராவில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், தொடக்கம் முதலே ஸ்பெயின் அணி பந்தை தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொண்டு ஆதிக்கம் செலுத்தியது. எனினும், கிடைத்த கோல் வாய்ப்புகளை ஆரம்பத்தில் கோலாக மாற்ற முடியாமல் தடுமாறியது.
முதல் பாதி கோல் இன்றி முடியும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இறுதி நிமிடத்தில் ஸ்பெயின் வீரர் அலெக்ஸ் பேனா அபாரமாக கோல் அடித்து அணியை 1-0 என முன்னிலை பெற் செய்தார்.
2-வது பாதியில் சமநிலை கோலை தேடி உருகுவே அணி தீவிரமாக தாக்குதல் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. மறுபுறம் முன்னிலையை அதிகரிக்க ஸ்பெயின் அணியும் தொடர்ந்து வாய்ப்புகளை உருவாக்கியது. ஆனால், இரு அணிகளின் தற்காப்பு ஆட்டமும் கோல்கீப்பர்களின் செயல்பாடும் சிறப்பாக இருந்ததால், மேலும் எந்த கோலும் பதிவாகவில்லை.
இறுதியில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த லீக் ஆட்டத்தில் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஸ்பெயின் வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஸ்பெயின் அணி 3 புள்ளிகளை கைப்பற்றி அடுத்த சுற்று வாய்ப்பை வலுப்படுத்தியுள்ளது.