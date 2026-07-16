புதிய வரலாறு படைக்க இருக்கும் மெஸ்ஸி.. என்ன தெரியுமா..?

வாஷிங்டன்,
23-வது உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் அமெரிக்காவில் நடந்து வருகிறது. 48 அணிகள் பங்கேற்ற இந்த கால்பந்து திருவிழா 'கிளைமாக்சை' நெருங்கி விட்டது. இரண்டாவது அரையிறுதிப் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினா மற்றும் முன்னாள் சாம்பியன் இங்கிலாந்து அணிகள் நேற்று மோதின.
ஆட்டத்தின் முதல் பாதியில் இரு அணிகளும் தீவிரமாக போராடியும் கோல் அடிக்க முடியவில்லை. இதனால் ஆட்டம் முதல் பாதியில் சமனில் இருந்தது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது பாதியில் இங்கிலாந்து அணியின் கார்டன் 55வது நிமிடத்தில் கோல் அடித்தார். இதனால் இங்கிலாந்து அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.
தொடர்ந்து, அர்ஜென்டினா அணியின் என்சோ பெர்னாண்டஸ், லடாரோ மார்டினஸ் அடுத்தடுத்து கோல் அடித்து அசத்தினர். இதனால் ஆட்ட நேர முடிவில் 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் அர்ஜென்டினா அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் அர்ஜென்டினா அணி உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டிக்கு தொடர்ந்து 2வது முறையாக தகுதிப்பெற்று அசத்தியது. இதன்படி இறுதிப்போட்டியில் ஸ்பெயின் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
உலகக் கோப்பையை தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக கைப்பற்றும் இலக்குடன் அர்ஜென்டினா களமிறங்கவுள்ள நிலையில், ஜூலை 20ம் தேதி நடைபெறும் இறுதிப்போட்டி கால்பந்து ரசிகர்களிடையே மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மறுபுறம், தோல்வியடைந்த இங்கிலாந்து அணி மூன்றாவது இடத்திற்கான போட்டியில் பிரான்ஸ் அணியை சந்திக்கிறது.
உலக கோப்பை வரலாற்றில் 3வது முறையாக இறுதிப் போட்டியில் களமிறங்கும் முதல் வீரர் என்ற புதிய சாதனையை மெஸ்ஸி படைக்க உள்ளார்.
2014, 2022 இறுதிப் போட்டிகளைத் தொடர்ந்து, தற்போது 3வது முறையாக களமிறங்க உள்ளார். இதற்கு முன் பிரேசில் ஜாம்பவான் பீலே 3 உலக கோப்பைகளை வென்றிருந்தாலும், காயம் காரணமாக 1962 பைனலில் விளையாடவில்லை.
மேலும் நடப்பு உலகக்கோப்பை தொடரில் அதிக கோல் அடித்தவர்களில் முதலிடத்தையும், அதிக அசிஸ்ட் செய்தவர்களில் இரண்டாவது இடத்தையும் மெஸ்ஸி பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்.
இதனிடையே அர்ஜென்டினா தேசிய அணியின் பயிற்சியாளர் லியோனல் ஸ்கலோனி கூறுகையில், "அவர்தான் (மெஸ்ஸி) வரலாற்றின் மிகச்சிறந்த வீரர், அதை நிரூபிக்க அவர் இன்னும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எனக்குத் தெரியவில்லை. ஸ்பெயின் மக்களில் பெரும்பாலானோர் அவரை நேசிக்கிறார்கள்" என்று கூறினார்.