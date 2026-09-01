கால்பந்து

பிரீமியர் லீக்: ஆர்சனலிடம் வீழ்ந்த ஆஸ்டன் வில்லா... தொடர்ந்து 2-வது தோல்வி

இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆர்சனல் அணி இந்த சீசனில் தனது வெற்றிப் பயணத்தை தொடர்ந்துள்ளது.
ஆர்சனல்
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பிர்மிங்காம்,

பிரீமியர் லீக் கால்பந்து தொடரில் நடைபெற்ற லீக் ஆட்டத்தில், ஆஸ்டன் வில்லா அணியை 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி ஆர்சனல் அணி வெற்றி பெற்றது.

முதல் பாதியில் கோல் இல்லை

வில்லா பார்க் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தின் தொடக்கத்தில் ஆஸ்டன் வில்லா அணி சிறப்பாக விளையாடியது. அதேவேளையில், ஆர்சனல் அணி தனது வழக்கமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த முடியாமல் தடுமாறியது.

முதல் பாதியில் இரு அணிகளாலும் கோல் அடிக்காதநிலையில், 0-0 என்ற கணக்கில் ஆட்டம் சமநிலையில் இருந்தது.

ரத்து செய்யப்பட்ட பெனால்டி

இதையடுத்து, இரண்டாவது பாதியில் ஆர்சனல் அணி தாக்குதல் ஆட்டத்தை தீவிரப்படுத்தியது. 54-வது நிமிடத்தில் மாட்சென் செய்த தடுப்பில் சாகா கீழே விழுந்ததால், ஆர்சனல் அணிக்கு பெனால்டி வழங்கப்பட்டது.

ஆனால், விஏஆர் பரிசோதனையில் அது பெனால்டி பாக்ஸிற்கு வெளியே நடந்தது தெரியவந்ததால், பெனால்டி முடிவு திரும்ப பெறப்பட்டது.

சாகா அடித்த கோல்

இதன்பின்னர் 5 நிமிடங்களிலேயே ஆர்சனல் அணிக்கு முன்னிலை கிடைத்தது. 59-வது நிமிடத்தில் சாகா கோல் அடித்து, ஆர்சனல் அணியை 1-0 என முன்னிலை பெறச் செய்தார்.

தொடர்ந்து ஆஸ்டன் வில்லா வீரர்கள் கோல் அடிக்க முயன்றபோதிலும், ஆர்சனல் அணியின் தற்காப்பு சிறப்பாக செயல்பட்டது. இதனால், ஆட்டத்தின் முடிவில் ஆர்சனல் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆர்சனல் அணி இந்த சீசனில் தனது வெற்றிப் பயணத்தை தொடர்ந்துள்ளது. அதேவேளையில், தொடர்ந்து 2-வது தோல்வியை சந்தித்த ஆஸ்டன் வில்லா அணி, தனது முதல் புள்ளியை பெறுவதற்காக மேலும் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

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Daily Thanthi
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