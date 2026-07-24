கால்பந்து

ஸ்பெயின் கேப்டன் ரோட்ரிக்கு அறுவை சிகிச்சை

அறுவை சிகிச்சை சிறிய அளவிலான அறுவை சிகிச்சை என கூறப்படுகிறது
ஸ்பெயின் கேப்டன் ரோட்ரிக்கு அறுவை சிகிச்சை
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மாட்ரிட்,

உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் ஸ்பெயினை சாம்பியனாக்கி, தொடரின் சிறந்த வீரருக்கான 'கோல்டன் பால்' விருதை வென்ற கேப்டன் ரோட்ரி, முதுகு வலி காரணமாக விரைவில் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

30 வயதான ரோட்ரி, உலகக் கோப்பை தொடரின் அனைத்து 8 போட்டிகளிலும் விளையாடி, ஸ்பெயினின் வெற்றியில் முக்கிய பங்காற்றினார். உலகக் கோப்பை நடைபெறும் காலத்திலேயே முதுகில் ஏற்பட்ட சிறிய பிரச்சினையை பொறுத்துக்கொண்டு அவர் விளையாடியதாக கூறப்படுகிறது.

தகவல்களின்படி, ரோட்ரிக்கு மேற்கொள்ளப்பட உள்ள அறுவை சிகிச்சை சிறிய அளவிலான அறுவை சிகிச்சை என கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், குணமடைய சில வாரங்கள் ஓய்வு தேவைப்படலாம்.

ஸ்பெயின்
Spain
ரோட்ரி
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Daily Thanthi
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