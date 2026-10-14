சாம்பியன்ஸ் லீக் - அட்லெட்டிகோவிடம் சரணடைந்த மான்செஸ்டர் யுனைடெட்... பேயர்னுக்கு ஷாக் கொடுத்த வைக்கிங்

மாட்ரிட்,
ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியை 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி அட்லெட்டிகோ மாட்ரிட் அணி வெற்றி பெற்றது. மற்றொரு பரபரப்பான ஆட்டத்தில், நார்வேயின் வைக்கிங் அணி 3-3 என்ற கோல் கணக்கில் பேயர்ன் மியூனிக் அணியை டிரா செய்தது.
மான்செஸ்டர் யுனைடெட் - அட்லெட்டிகோ மாட்ரிட் அணிகள் மோதிய ஆட்டம் நேற்று மாட்ரிட்டில் உள்ள மெட்ரோபொலிடானோ மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த ஆட்டத்தின் முதல் நிமிடத்திலேயே அட்லெட்டிகோ மாட்ரிட் அணியின் பாப்லோ பாரியோஸ் கோல் அடித்தார். இதனால் அந்த அணி தொடக்கத்திலேயே முன்னிலை பெற்றது.
பதிலுக்கு கோல் அடிக்க மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி முயற்சித்தது. ஆனால், அந்த அணியின் முயற்சிகளுக்கு பலன் கிடைக்கவில்லை.
இரண்டாவது பாதியில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியின் லெனி யோரோ சிவப்பு அட்டை பெற்று வெளியேற்றப்பட்டார். இதனால் அந்த அணி 10 வீரர்களுடன் விளையாட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
இந்த சூழலைப் பயன்படுத்திக் கொண்ட அட்லெட்டிகோ அணியின் மாற்று வீரர் அடெமோலா லுக்மேன், 79-வது நிமிடத்தில் கோல் அடித்தார். இதன் மூலம் அட்லெட்டிகோ மாட்ரிட் அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் நார்வேயின் வைக்கிங் அணியும் ஜெர்மனியின் பேயர்ன் மியூனிக் அணியும் மோதின.
இந்த ஆட்டத்தின் 2-வது நிமிடத்தில் ஜியானி ஸ்டென்ஸ்னெஸ் கோல் அடித்து வைக்கிங் அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். தொடர்ந்து 38-வது நிமிடத்தில் பீட்டர் கிறிஸ்டியன்சன் கோல் அடிக்க, அந்த அணி 2-0 என முன்னிலை பெற்றது.
இரண்டாவது பாதியில் எழுச்சி பெற்ற பேயர்ன் அணிக்கு, ஹாரி கேன், 54-வது நிமிடத்தில் பெனால்டி வாய்ப்பில் கோல் அடித்தார். தொடர்ந்து 60-வது நிமிடத்தில் மீண்டும் கோல் அடித்து ஆட்டத்தை சமன் செய்தார்.
அப்போது 71-வது நிமிடத்தில் லூயிஸ் டயஸ் கோல் அடிக்க, பேயர்ன் அணி 3-2 என முன்னிலை பெற்றது. இதனால் பேயர்ன் அணி வெற்றி பெறும் என எதிபார்க்கப்பட்டநிலையில், 90-வது நிமிடத்தில் வைக்கிங் அணியின் ஹெர்மன் ஹவுகன் கோல் அடித்து ஆட்டத்தை 3-3 என சமன் செய்தார்.
ஆட்டத்தின் இறுதிக்கட்டத்தில் பேயர்ன் வீரர் மைக்கேல் ஒலிசே இரண்டாவது மஞ்சள் அட்டை பெற்று வெளியேற்றப்பட்டார். இதனால் பேயர்ன் அணி 10 வீரர்களுடன் விளையாடியது. இந்த சூழலில் கடைசி நேரத்தில் கோல் அடித்த வைக்கிங் அணி, வலுவான பேயர்ன் அணிக்கு எதிராக ஒரு புள்ளியைப் பெற்றது.