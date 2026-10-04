நேஷன்ஸ் லீக் கால்பந்து - யமால், ரோட்ரி மிரட்டல் - செக் குடியரசை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அபாரம்

ஓவியேடோ
நேஷன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரின் ஏ3 பிரிவில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ஸ்பெயின் அணி 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் செக் குடியரசை வீழ்த்தியது.
தனது சொந்த நகரமான ஓவியேடோவில் களமிறங்கிய ஸ்பெயின் அணிக்கு தொடக்கத்திலேயே முன்னிலை கிடைத்தது. ஆட்டத்தின் 6-வது நிமிடத்தில் லாமின் யமால் அற்புதமாக கோல் அடித்து ஸ்பெயின் அணிக்கு 1-0 என முன்னிலை பெற்றுக் கொடுத்தார்.
தொடர்ந்து 35-வது நிமிடத்தில் ரோட்ரி கோல் அடிக்க, முதல் பாதியின் முடிவில் ஸ்பெயின் அணி 2-0 என முன்னிலையில் இருந்தது.
இரண்டாவது பாதியில் செக் குடியரசு அணி தாக்குதல் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. இதன் பலனாக 69-வது நிமிடத்தில் அந்த அணிக்கு கோல் கிடைத்தது. ஆடம் லோசெக் கொடுத்த பாஸை பயன்படுத்திக் கொண்ட ஜிரி ஸ்லாமா, பந்தை கோல் வலைக்குள் செலுத்தினார். இதனால் ஸ்பெயினின் முன்னிலை 2-1 என குறைந்தது.
ஆட்டத்தின் 85-வது நிமிடத்தில் செக் குடியரசு வீரர் லேடிஸ்லாவ் கிரெய்ச்சி 2-வது மஞ்சள் அட்டை பெற்றதால் களத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார். இதனால் செக் குடியரசு அணி எஞ்சிய நேரத்தில் 10 வீரர்களுடன் விளையாட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
இதனை சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்ட ஸ்பெயின், 90-வது நிமிடத்தில் மேலும் ஒரு கோல் அடித்தது. மிகேல் மெரினோ அடித்த அந்த கோல் மூலம் ஸ்பெயின் 3-1 என்ற கணக்கில் வெற்றியை உறுதி செய்தது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் ஸ்பெயின் அணி தொடர்ந்து 41 போட்டிகளாக தோல்வியை சந்திக்காமல் தனது பயணத்தை நீட்டித்துள்ளது. இதில் 31 வெற்றிகளும், 10 டிராக்களும் அடங்கும்.
பீபா தரவரிசையில் முதலிடத்தில் உள்ள ஸ்பெயின் அணி, நேஷன்ஸ் லீக் தொடரிலும் தோல்வியின்றி தொடர்ந்து முன்னேறி வருகிறது. அதே நேரத்தில், உலக தரவரிசையில் 48-வது இடத்தில் உள்ள செக் குடியரசு அணி, இந்த தொடரில் தனது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்ய தொடர்ந்து போராடி வருகிறது.