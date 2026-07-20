’தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்கிறோம்... ஆனால்’ - கோப்பையை இழந்த பின் மெஸ்சி பேச்சு

நியூயார்க்,
23-வது பிபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் தோல்வியடைந்த பிறகு, அர்ஜென்டினா அணியின் கேப்டனும் நட்சத்திர வீரருமான லியோனல் மெஸ்சி மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.
இன்று நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில் அர்ஜென்டினா அணி ஸ்பெயின் அணியை எதிர்கொண்டது. இப்போட்டியில் அர்ஜென்டினா எதிர்பார்த்த அளவுக்கு விளையாட முடியவில்லை. போட்டி முழுவதும் ஸ்பெயின் அணியின் ஆதிக்கமே காணப்பட்டது.
இறுதியில் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஸ்பெயின் அணி அர்ஜெண்டினாவை வீழ்த்தி 2-வது முறையாக கோப்பையை கைப்பற்றியது. இந்த தோல்வியால் மனமுடைந்த மெஸ்சி, மைதானத்திலேயே கண் கலங்கினார். இந்த காட்சி ரசிகர்களை நெகிழ்ச்சியடைய செய்தது.
பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மெஸ்சி, "இந்த தோல்வி எனக்கு மிகவும் வேதனை அளிக்கிறது. இருப்பினும், எங்களால் முடிந்தவரை சிறப்பாகவே விளையாடினோம். உண்மையைச் சொல்ல வேண்டுமெனில், ஸ்பெயின் அணி எங்களை விட சிறப்பாக செயல்பட்டது. அவர்கள் வெற்றிக்கு தகுதியானவர்கள்," என்றார்.
மேலும், "தோல்வியை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். அதற்காக இதுவரை எங்கள் அணி செய்த சாதனைகள் அனைத்தையும் மறந்துவிட முடியாது. எப்போதும் எங்களுக்கு ஆதரவாக இருந்த ரசிகர்கள், சக வீரர்கள் மற்றும் அர்ஜென்டினா மக்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்," என்று மெஸ்சி உருக்கமாக கூறினார்.