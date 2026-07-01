உலகக்கோப்பை கால்பந்து: கடைசி நிமிட அதிரடியால் செனகல் அணியை வீழ்த்திய பெல்ஜியம்

சியாட்டில்
உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் கடைசி நிமிடத்தில் டையலெமன்ஸ் அடித்த கோலால் செனகல் அணியை வீழ்த்தி பெல்ஜியம் வெற்றி பெற்றது.
பிபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி தொடரில் லீக் சுற்று ஆட்டங்கள் முடிந்து 2-வது சுற்று ஆட்டங்கள் பரபரப்பாக நடந்து வருகின்றன. இதில், நள்ளிரவு 1.30 மணியளவில் நடந்த 2-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் பெல்ஜியம் மற்றும் செனகல் அணிகள் விளையாடின.
அமெரிக்காவின் சியாட்டில் நகரில் சியாட்டில் மைதானத்தில் நடந்த இந்த போட்டியின் 24-வது நிமிடத்தில் முதல் கோல் அடிக்கப்பட்டது. செனகல் அணியின் வீரர் ஹபீப் டையர்ரா முதல் கோலை போட்டார்.
எனினும், அதன்பின்னர் இரு அணிகளின் தரப்பிலும் கோல் எதுவும் அடிக்கப்படவில்லை. இதனால், போட்டியின் முதல் பாதியில் 0-1 என செனகல் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. போட்டியின் முதல் பாதியில் எந்த அணிக்கும் மஞ்சள் அட்டை காண்பிக்கப்படவில்லை.
போட்டியின் 2-வது பாதியில் ஆட்டம் விறுவிறுப்பாக சென்றது. இதில் செனகல் அணியின் இஸ்மாயிலா சார் 51-வது நிமிடத்தில் அணிக்கான 2-வது கோலை போட்டார். 2 கோல்களுடன் செனகல் முன்னிலையில் இருந்தது. பெல்ஜியம் அணி பின்தங்கி இருந்தது.
ஆனால், போட்டி முடிய கடைசி 5 நிமிடங்கள் இருந்தபோது, அதிசயம் நடந்தது. 86-வது நிமிடத்தில் பெல்ஜியம் அணியின் ரோம்லு லுகாகு கோல் போட்டு செனகல் அணிக்கு அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தினார். அந்த அதிர்ச்சியில் இருந்து மீள்வதற்குள் 89-வது நிமிடத்தில் யூரி டையலெமன்ஸ் பெல்ஜியம் அணிக்கான மற்றொரு கோலை போட்டார்.
இதனால், 2-2 என போட்டி சமன் அடைந்தது. கூடுதல் நேரம் அளிக்கப்பட்டு, ஆட்டம் தொடர்ந்தது. எனினும், மொத்தம் 120 நிமிடங்கள் வரை போட்டி நீடித்தும் கோல் எதுவும் அடிக்கப்படவில்லை. அதன்பின்னர் 125-வது நிமிடத்தில் கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பை பயன்படுத்தி, யூரி டையலெமன்ஸ் அடித்த கோலால் பெல்ஜியம் அணி 3 கோல்களுடன் முன்னிலை பெற்றது.
அதன்பின்னர் கோல்கள் அடிக்கப்படவில்லை. இதனால், கூடுதல் நேர முடிவில், பெல்ஜியம் வெற்றி பெற்றது. 2-வது பாதியின் கடைசி நிமிடத்தில் டையலெமன்ஸ் அடித்த கோலால் செனகல் அணியை வீழ்த்தி பெல்ஜியம் வெற்றி பெற்றது. போட்டியின் 2-வது பாதியில் இரு அணிகளுக்கும் தலா ஒரு முறை மஞ்சள் அட்டை காண்பிக்கப்பட்டது.