உலகக் கோப்பை கால்பந்து - தங்க ஷூ யாருக்கு?... 4 வீரர்களுக்கு இடையே கடும் போட்டி

சென்னை,
உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் அதிக கோல்கள் அடிக்கும் வீரருக்கு வழங்கப்படும் 'தங்க ஷூ' (Golden Boot) விருதை கைப்பற்ற 4 வீரர்களுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது.
தற்போதைய நிலவரப்படி, மெஸ்சி மற்றும் எம்பாப்பே தலா 8 கோல்கள் அடித்து முதலிடத்தில் உள்ளனர். அவர்களை தொடர்ந்து இங்கிலாந்தின் ஹாரி கேன் மற்றும் ஜூட் பெல்லிங்ஹாம் தலா 6 கோல்கள் அடித்து போட்டியில் நீடித்து வருகின்றனர்.
இந்த நான்கு வீரர்களும் இன்னும் தலா இரண்டு ஆட்டங்களில் விளையாட வாய்ப்புள்ளதால், அரையிறுதி மற்றும் இறுதிப்போட்டிகளின் முடிவில் யார் அதிக கோல்கள் அடித்து தங்க ஷூவை வெல்லப் போகிறார் என்பது தெரியவரும்.
இதற்கிடையில், நார்வே நட்சத்திர வீரர் எர்லிங் ஹாலண்ட் 7 கோல்கள் அடித்திருந்தாலும், அவரது அணி தொடரிலிருந்து வெளியேறிவிட்டதால் தங்க ஷூவுக்கான போட்டியில் இருந்து விலகியுள்ளார்.
உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் அடுத்து அரையிறுதி ஆட்டங்கள் நடைபெற உள்ளன. இதில் வருகிற 14-ம் தேதி நடைபெறும் ஆட்டத்தில் பிரான்ஸ்-ஸ்பெயின் அணிகள் மோத உள்ளன. தொடர்ந்து 15-ம் தேதி நடைபெறும் ஆட்டத்தில் அர்ஜென்டினா-இங்கிலாந்து அணிகள் மோதுகின்றன.