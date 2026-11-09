நியூசிலாந்து தொடருக்கான இந்திய ஆக்கி அணி அறிவிப்பு... தமிழக வீரர் கார்த்தி செல்வத்திற்கு இடம்

புதுடெல்லி,
நியூசிலாந்து சுற்றுப்பயணத்திற்கான 20 பேர் கொண்ட இந்திய ஆண்கள் ஆக்கி அணியை ஆக்கி இந்தியா அறிவித்துள்ளது. தமிழக வீரர் கார்த்திக் செல்வத்திற்கு அணியில் இடம் கிடைத்துள்ளது.
இந்திய அணி நவம்பர் 15 முதல் 23-ம் தேதி வரை நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறது. அங்கு அந்த நாட்டு அணிக்கு எதிராக 3 போட்டிகளில் விளையாட உள்ளது. இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையிலான விளையாட்டு நட்புறவு தொடங்கி 100 ஆண்டுகள் நிறைவடைவதைக் கொண்டாடும் வகையில் இந்தத் தொடர் நடத்தப்படுகிறது.
கடந்த 1926-ம் ஆண்டு மேஜர் தியான் சந்த் இடம்பெற்ற இந்திய ராணுவ ஆக்கி அணி நியூசிலாந்துக்குச் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டது. எந்தவொரு விளையாட்டிலும் இந்திய அணி வெளிநாட்டுக்கு சென்ற முதல் சுற்றுப்பயணம் அதுவாகும். அந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நிகழ்வின் 100-வது ஆண்டைக் கொண்டாடும் வகையில் தற்போது இந்தத் தொடர் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சஞ்சய் தலைமையிலான இந்திய அணியில் இளம் வீரர்களுக்கு அதிக வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 21 வயதுக்கு உட்பட்ட வீரர்கள் மற்றும் இந்தியா ஏ அணியில் இடம்பெற்றுள்ள வீரர்களைக் கொண்ட கலவையான அணியாக இது அமைந்துள்ளது.
கோல்கீப்பர்கள்: மோஹித் எச்.எஸ்., பவன்.
தடுப்பாட்ட வீரர்கள்: தலேம் பிரியோபார்த்தா, சஞ்சய் (கேப்டன்), நிலம் சஞ்சீப் எக்ஸ், ஷர்தா நந்த் திவாரி, அன்மோல் எக்கா, யாஷ்தீப் சிவாச்.
நடுகள வீரர்கள்: அங்கத் பீர் சிங், ஆதித்யா அர்ஜுன் லாலகே, ரபிசந்திர சிங், விஷ்ணுகாந்த் சிங், மன்மீத் சிங், ரோஷன் குஜூர், வெங்கடேஷ் கெஞ்சே.
முன்கள வீரர்கள்: அஜீத் யாதவ், உத்தம் சிங், கார்த்தி செல்வம், அர்ஷ்தீப் சிங், அரைஜீத் சிங் ஹுண்டல்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து போட்டி அட்டவணை:
மூன்று போட்டிகளும் ஆக்லாந்தில் உள்ள லாயிட் எல்ஸ்மோர் ஹாக்கி மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளன.
- நவம்பர் 19 – முதல் போட்டி – காலை 11 மணி.
- நவம்பர் 21 – 2-வது போட்டி – காலை 8.30 மணி.
- நவம்பர் 22 – 3-வது போட்டி – காலை 6.30 மணி. (அனைத்தும் இந்திய நேரப்படி.)